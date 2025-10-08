La premier Meloni richiama i ministri: “Limitare il ricorso ai decreti legge”

Un richiamo a limitare il ricorso ai decreti legge, a quanto si apprende, è arrivato in Consiglio dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni. Un gesto che segue, a quanto si apprende, una serie di interlocuzioni fra le presidenze di Camera e Senato con Palazzo Chigi. In tre anni l'esecutivo ha varato oltre cento decreti legge.

In Consiglio dei ministri si è discusso anche del tema delle concessioni balneari. Come riferisce la nota di Palazzo Chigi, il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha svolto una informativa in merito alle interlocuzioni con la Commissione europea. A quanto si apprende, è stata esaminata una comunicazione di Bruxelles che in sostanza chiarirebbe che non esiste un diritto all’indennizzo per i concessionari uscenti, strada invece percorsa finora dal governo, con un decreto in attesa di essere varato. Nel confronto Salvini ha sottolineato la necessità per l’esecutivo di andare avanti.