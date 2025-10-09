Caso Almasri: no della Camera al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

L'aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Nordio, Mantovano e Piantedosi. I sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula per Nordio sono stati 251, i no 117. Per Piantedosi i sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere sono stati 256, i no 106. Negata l'autorizzazione a procedere anche per Mantovano, con 252 sì e 112 no.

Tra le opposizioni ci sarebbero stati "circa 15-20 franchi tiratori» nella votazione con cui la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, nonché del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la vicenda Almasri. Lo sostiene il capogruppo di FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami, osservando il tabulato della votazione in cui 251 deputati hanno votato per respingere l'autorizzazione su Nordio e Mantovano, e 256 (inclusi quelli di Italia viva, come annunciato in Aula dal capogruppo Davide Faraone) per Piantedosi. «Noi della maggioranza siamo 242, c'erano alcuni assenti, quindi avevamo calcolato di arrivare a 235 - ha spiegato Bignami parlando con i giornalisti in Transatlantico -. Non solo abbiamo dimostrato che c'è stata tutta la compattezza della maggioranza, ma anche che esponenti delle opposizioni hanno votato contro l'autorizzazione a procedere. Nella prima Repubblica si sarebbero chiamati franchi tiratori. Se fossi un esponente dell’opposizione meno dialogante, qualche dubbio me lo farei venire. Noi siamo contenti».