Caso Almasri: no della Camera al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

L'aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Nordio, Mantovano e Piantedosi. I sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula per Nordio sono stati 251, i no 117. Per Piantedosi i sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere sono stati 256, i no 106. Negata l'autorizzazione a procedere anche per Mantovano, con 252 sì e 112 no.
Nordio: "Parte dell'opposizione riluttante a dare caso Almasri ai pm"
«Sono soddisfatto perché il risultato è andato anche oltre, numericamente, a quella che era l'aspettativa della maggioranza parlamentare: ciò significa che anche da parte di alcuni dell’opposizione vi è una riluttanza ad affidare alle procure della Repubblica delle competenze che dovrebbero essere squisitamente politiche». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Transatlantico, appena uscito dall’Aula dopo aver incassato il no della Camera al processo sul caso Almasri.
Bignami; "15-20 franchi tiratori di opposizione"
Tra le opposizioni ci sarebbero stati "circa 15-20 franchi tiratori» nella votazione con cui la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, nonché del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la vicenda Almasri. Lo sostiene il capogruppo di FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami, osservando il tabulato della votazione in cui 251 deputati hanno votato per respingere l'autorizzazione su Nordio e Mantovano, e 256 (inclusi quelli di Italia viva, come annunciato in Aula dal capogruppo Davide Faraone) per Piantedosi. «Noi della maggioranza siamo 242, c'erano alcuni assenti, quindi avevamo calcolato di arrivare a 235 - ha spiegato Bignami parlando con i giornalisti in Transatlantico -. Non solo abbiamo dimostrato che c'è stata tutta la compattezza della maggioranza, ma anche che esponenti delle opposizioni hanno votato contro l'autorizzazione a procedere. Nella prima Repubblica si sarebbero chiamati franchi tiratori. Se fossi un esponente dell’opposizione meno dialogante, qualche dubbio me lo farei venire. Noi siamo contenti».
