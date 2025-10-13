Elezioni regionali in Toscana, exit poll: Giani (centrosinistra) avanti col 52-56%. Tomasi (centrodestra) tra il 39 e il 43%

Eugenio Giani (centrosinistra) al 52-56%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi (centrodestra) al 39-43%. E’ quanto emerge dagli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai per ciò che concerne le elezioni regionali in Toscana.

Affluenza in picchiata, verso -13-15% rispetto a 2020

A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana, ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l’affluenza finale arrivò al 62,60%.

Il dato delle liste

Il Pd tra il 35 e il 39%, Avs tra il 7,5 e il 9,5% come Casa Riformista-Iv, M5s tra il 4,5 e il 6,5%. FdI al 18,5-22.5%, FI al 6-8%, Lega tra il 4,5 e il 6,5%, la civica Tomasi al 2-4%, Nm al 0,5-2,5%. E’ quanto emerge dagli instant poll Youtrend per SkyTg24. La lista della candidata Bundu è data tra il 2 e il 4%.