Ponte sullo Stretto di Messina, ecco le Relazioni del Progettista e del Comitato scientifico

Questa svolta nel progetto porta con sé una serie di innovazioni cruciali. Al centro dell'aggiornamento c'è l'adeguamento alle più recenti norme tecniche di costruzione, le NTC2018, assicurando che il Ponte rispetti i più alti standard di sicurezza e affidabilità. Inoltre, il progetto brilla per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, garantendo che l'opera si integri armoniosamente con il paesaggio circostante. E' prevista inoltre l'adozione di tecnologie all'avanguardia e l'uso di materiali costruttivi avanzati, promettendo un'infrastruttura moderna e duratura. Cruciali per il progetto sono anche le prove sperimentali raccomandate dal Comitato Scientifico, pensate per testare la resistenza del Ponte di fronte a eventi estremi, assicurando così una progettazione non solo innovativa ma anche resiliente.

La realizzazione vede la collaborazione di figure e organi di prestigio, tra cui la Parsons Transportation Group come consulente di gestione e un Expert Panel per le verifiche tecniche di alta sorveglianza. Questa sinergia di competenze assicura che ogni aspetto del progetto sia all'avanguardia e rispettoso degli standard più elevati.