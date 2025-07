Nelle 324 tavole di Rfi-Italferr le opere ferroviarie legate al Ponte sullo Stretto

Sono 324 le tavole progettuali delle opere ferroviarie connesse al Ponte sullo Stretto. E dal 24 luglio sono accessibili a tutti, perché pubblicate sul sito del ministero dell’Ambiente. «Un altro decisivo passo avanti verso la realizzazione del sistema infrastrutturale incentrato sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria», lo definiscono così il ministero dei Trasporti, i vertici di Rete ferroviaria italiana e della società del Gruppo Fs che cura la progettazione delle opere ferroviarie, la Italferr, amministrata dall’ex presidente di Rfi, Dario Lo Bosco. Finora si conoscevano ufficialmente le previsioni progettuali di competenza della “Stretto di Messina”, cioè quelle attinenti al Ponte e ai raccordi diretti. Ora il quadro generale si arricchisce anche delle opere progettate da Rfi-Italferr sul versante siciliano. Non è facile addentrarsi in questo groviglio di cifre e di disegni, dai quali emerge una radicale ristrutturazione del sistema ferroviario. Si potenziano le attuali linee e si costruiscono nuove Stazioni e fermate. Si parte ovviamente dalla riorganizzazione del nodo ferroviario della Stazione, l’attuale Messina Centrale, che non verrà smantellata, anzi resterà come punto cruciale del sistema. Il progetto prevede «la demolizione dell’attuale fascio di binari lato mare, oggi utilizzato per la sosta dei treni e per manovre di servizio. Le operazioni includeranno la rimozione dell’armamento ferroviario, della trazione elettrica e degli apparati tecnologici presenti nell’area del piazzale».

