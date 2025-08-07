Ponte sullo Stretto, Salvini: "Gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati di più". Ciucci: "Incentivi subito a chi aderisce"

«Gli espropri ci sono ovunque c'è una grande opera e gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati maggiormente rispetto agli altri indennizzi». Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ad Agorà Estate, parlando del Ponte sullo Stretto.

«Per me la più grande soddisfazione è che ragazzi, studenti, diplomati, laureati, siciliani e calabresi che oggi dopo il diploma o la laurea troppo spesso costretti a scegliere in quali città emigrare», per loro «il ponte sarà un ritorno di cervelli». «Per lavorare al ponte arriveranno da tutto il mondo e ovviamente ingegneri italiani, tecnici, operai, geometri, qua avranno nei prossimi anni un punto che il mondo osserverà», ha aggiunto. «Sono contento di dare a milioni di italiani, siciliani e calabresi ma non solo il diritto alla mobilità come hanno quelli che stanno come me a Milano, a Roma o Torino. Qui ci sono centinaia di migliaia di studenti pendolari medici e professori che ogni giorno devono fare avanti e indietro spendendo soldi. I tecnici mi dicono che serviranno circa 7 anni di lavori per avere il ponte a campata unica più lungo al mondo. Si valutano oltre 100mila unità di lavoro prodotte tra posti di lavoro diretti e indiretti», ha aggiunto.