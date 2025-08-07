Ponte sullo Stretto, Salvini: "Gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati di più". Ciucci: "Incentivi subito a chi aderisce"

«Gli espropri ci sono ovunque c'è una grande opera e gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati maggiormente rispetto agli altri indennizzi». Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ad Agorà Estate, parlando del Ponte sullo Stretto.
«Per me la più grande soddisfazione è che ragazzi, studenti, diplomati, laureati, siciliani e calabresi che oggi dopo il diploma o la laurea troppo spesso costretti a scegliere in quali città emigrare», per loro «il ponte sarà un ritorno di cervelli». «Per lavorare al ponte arriveranno da tutto il mondo e ovviamente ingegneri italiani, tecnici, operai, geometri, qua avranno nei prossimi anni un punto che il mondo osserverà», ha aggiunto. «Sono contento di dare a milioni di italiani, siciliani e calabresi ma non solo il diritto alla mobilità come hanno quelli che stanno come me a Milano, a Roma o Torino. Qui ci sono centinaia di migliaia di studenti pendolari medici e professori che ogni giorno devono fare avanti e indietro spendendo soldi. I tecnici mi dicono che serviranno circa 7 anni di lavori per avere il ponte a campata unica più lungo al mondo. Si valutano oltre 100mila unità di lavoro prodotte tra posti di lavoro diretti e indiretti», ha aggiunto.
Intitolare il Ponte sullo Stretto a Berlusconi? «Ho pensato a Silvio, indubbiamente, in queste settimane. Sull'intitolazione avremo modo di parlarne, già con merito e orgoglio abbiamo scelto di intitolargli l’aeroporto di Malpensa perchè è stato un grande italiano, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e comunicazione oltre che un grande politico».
Ciucci: "Incentivi subito a chi aderisce"
«Si parte, ma si parte con gradualità, anche con gli espropri per i quali sono previsti anche incentivi economici a favore di chi aderisce spontaneamente e sui cui non è certo il caso di fare terrorismo». Lo spiega alla Stampa Piero Ciucci, che guida la società Stretto di Messina come amministratore delegato, dopo l'approvazione del progetto definitivo.
«So che daremo parecchio fastidio e anche qualche dispiacere forte a chi è particolarmente affezionate alla propria casa - evidenzia -, ma spero proprio di poter riuscire a gestire la cosa con rapporti di reciproco rispetto. Inutile, però, fare del terrorismo, lo ripeto: partiremo con gradualità così come con gradualità partiranno i cantieri».
«Questa è una data storica - commenta l’ad dopo che il Cipess ha dato il suo ok - perché il progetto non ha mai raggiunto questo livello di concretezza pur nella sua lunga storia».
Il Ponte sullo Stretto «certamente rappresenta una sfida tecnologica e ingegneristica altissima - prosegue -. Tutto sommato, però, ho qualche preoccupazione in più sulla parte amministrativa a causa degli eventuali ricorsi, che su quella ingegneristica perché ci affidiamo ad un gruppo di imprese che hanno già fatto opere di questo tipo».
Adesso si annuncia una pioggia di ricorsi. «Senz'altro mi occupano, perché ci fanno perdere un mare di tempo. Abbiamo già avuto ricorsi degli ambientalisti ed ora sono certo che impugneranno anche la delibera del Cipess», evidenzia. La difesa dell’ambiente è in cima alle contestazioni. «Ma noi investiamo oltre 40 milioni di euro per svolgere il monitoraggio prima dell’apertura dei cantieri, durante la realizzazione delle opere, e poi ancora per altri due anni - conclude -. Quale altro grande progetto, anche a livello europeo, ha investito così tanto sulla difesa dell’ambiente?».
Caricamento commenti
Commenta la notizia