Ponte sullo Stretto, il Cipess firma la delibera: il provvedimento all'esame della Corte dei Conti

A seguito della firma del presidente del Consiglio e del sottosegretario al Cipess, il Dipartimento per la programmazione economica ha inviato la delibera di approvazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli rende noto che il provvedimento è ora all’esame della Corte dei Conti.

"Abbiamo rispettato i tempi tecnici legati alle valutazioni del Mef e firmato celermente la delibera più importante del Cipess per questa legislatura», spiega il sottosegretario in una nota. "Non resta che attendere il lavoro della Corte sulla delibera e i suoi 91 allegati per dare il via ai cantieri dell’opera del Secolo», conclude Morelli.