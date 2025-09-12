Ponte sullo Stretto, sondaggio Izi: a Sud e nelle Isole il 53% è favorevole

Il Ponte sullo Stretto spacca l’opinione pubblica, con una leggera prevalenza di chi è favorevole alla costruzione dell’opera, secondo un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso de "L'Aria che Tira" su La7. Alla domanda "Lei è favorevole o contrario alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina?" Il 51% degli italiani è per il "sì" mentre il 49% per il "no". Se poi si analizza l’opinione secondo l’appartenenza politica, l’80,7% degli elettori di governo si dice favorevole contro il 33% degli elettori di opposizione e il 45,4% del non voto.

Se poi si dividono gli intervistati tra Nord, Centro e Sud, è interessante notare come i cittadini del Mezzogiorno e delle Isole sono per circa il 53% favorevoli, un dato simile a quello delle persone che abitano al Nord, favorevoli per il 54,2%, mentre al Centro la maggioranza degli italiani è contraria, per circa il 60%. Le ragioni del "sì" sono, per il 43,2% dei favorevoli, il fatto che il ponte rappresenta un’occasione di sviluppo per il Sud e per il 31,7 % che migliorerà l'efficienza dei trasporti. Le ragioni del "no" sono per il 43% il rischio che il ponte sia un’opera inutile senza altre infrastrutture di collegamento e per il 26% i rischi legati alla zona sismica. Incidono poco le preoccupazioni relative alle infiltrazioni mafiose e all’impatto ambientale.