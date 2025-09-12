Ponte sullo Stretto, sondaggio Izi: a Sud e nelle Isole il 53% è favorevole

Il Ponte sullo Stretto spacca l’opinione pubblica, con una leggera prevalenza di chi è favorevole alla costruzione dell’opera, secondo un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso de "L'Aria che Tira" su La7. Alla domanda "Lei è favorevole o contrario alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina?" Il 51% degli italiani è per il "sì" mentre il 49% per il "no". Se poi si analizza l’opinione secondo l’appartenenza politica, l’80,7% degli elettori di governo si dice favorevole contro il 33% degli elettori di opposizione e il 45,4% del non voto.
Se poi si dividono gli intervistati tra Nord, Centro e Sud, è interessante notare come i cittadini del Mezzogiorno e delle Isole sono per circa il 53% favorevoli, un dato simile a quello delle persone che abitano al Nord, favorevoli per il 54,2%, mentre al Centro la maggioranza degli italiani è contraria, per circa il 60%. Le ragioni del "sì" sono, per il 43,2% dei favorevoli, il fatto che il ponte rappresenta un’occasione di sviluppo per il Sud e per il 31,7 % che migliorerà l'efficienza dei trasporti. Le ragioni del "no" sono per il 43% il rischio che il ponte sia un’opera inutile senza altre infrastrutture di collegamento e per il 26% i rischi legati alla zona sismica. Incidono poco le preoccupazioni relative alle infiltrazioni mafiose e all’impatto ambientale.
Siracusano: "Nel mondo tutti a favore grandi opere"
«L'Alta velocità arriverà fino alla Sicilia solo grazie alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le grandi opere nella storia sono sempre state attrattori di altri investimenti e di altre opere pubbliche». Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "L'Aria che tira", su La7.
«Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, negli ultimi anni ha dovuto combattere contro ogni forma di resistenza alla realizzazione di questa grande opera, quindi un grande in bocca al lupo per i prossimi step: forza Pietro, noi del Sud siamo con te - prosegue - Il Ponte sullo Stretto è indispensabile per la Sicilia, per la Calabria e per il Paese, e rivoluzionerà l’economia dell’intero Mezzogiorno».
«In altre parti del mondo non esistono sondaggi con pro e contro in merito alle grandi infrastrutture che ovunque determinano sviluppo. Le grandi opere non sono né di destra né di sinistra. Questa è l’opera più studiata della storia, non ci sono dubbi sulla fattibilità tecnica, così come il finanziamento è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Andiamo avanti e stop con le chiacchiere ideologiche», conclude Siracusano.
