"Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale": nuovo reclamo degli ambientalisti all'Unione Europea

«Si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale": lo affermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, che hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea. Nel reclamo si afferma che ritengono ci sia «una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101/109 del Tfue e dell’art.72 della Direttiva 2014/14/UE sulla concorrenza». Il nuovo reclamo è il quarto presentato dalle associazioni ambientaliste e si aggiunge a quello per la mancata applicazione della Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica e a quelli presentati avverso due pareri della Commissione Via Vas. Il nuovo reclamo, spiegano le associazioni in una nota, ripropone il tema della mancata gara d’appalto internazionale per la realizzazione del Ponte contestando l’interpretazione normativa che è stata data per evitarla. «Nonostante l’avvenuta messa in liquidazione della Stretto di Messina (SdM) avvenuta nel 2013 e i conseguenti atti caducati che regolavano i rapporti di concessione - afferma il reclamo - il Governo ha inteso ripristinare integralmente i rapporti preesistenti facendo scegliere al Parlamento la soluzione di attraversamento stabile dello Stretto di Messina attraverso la realizzazione del ponte a campata unica progettato dal SdM sulla base dell’aggiudicazione dell’opera avvenuta 24 novembre 2005 e, inoltre, e sulla base di un’offerta di 3,9 miliardi avanzata dal consorzio Eurolink».

«Al di là della condivisione o meno sulla scelta dell’opera, e al di là dell’interpretazione che si può dare sulla soluzione di continuità avvenuta nel 2013 nei confronti della SdM e dei rapporti di questa finalizzati alla realizzazione dell’opera», per gli ambientalisti il governo «avrebbe dovuto procedere, invece, ad una nuova gara internazionale». In particolare, si ritiene «non corretto il riferimento su cui è stato calcolato l’incremento dei costi che la normativa vigente, per non procedere a nuova gara, ritiene ammissibile sino ad un massimo del 50%». «L'appalto oggi stimato in oltre 13,5 miliardi - secondo le associazioni ambientaliste - non può essere realizzato dallo stesso soggetto che nel 2005 lo aveva vinto per 3,9 miliardi su un progetto che poi avrebbe subito progressive modifiche e un’importante estensione delle opere connesse e di quelle compensative». Il reclamo trasmette all’Unione Europea la posizione ed i documenti dall’Anac che, anche in sede di audizioni parlamentari, aveva sollevato dubbi sulla mancata applicazione della Direttiva concorrenza e quindi sulla mancata nuova gara internazionale.