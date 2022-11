Clamoroso in Qatar, il Ghana dimentica le maglie da gioco! E adesso spera nelle Poste

Pochi giorni all'avvio dei Mondiali e già non mancano i contrattempi. Clamoroso quello che è accaduto al Ghana. La squadra africana è giunta in Qatar non accorgendosi di aver... dimenticato le maglie da gioco in patria. Lo ha confermato il giornalista di Canal 2 International, Marc Leonel Chouamo sul sui profilo Twitter. E dire che la squadra debutterà tra meno di 10 giorni contro il Portogallo (giovedì 24). A questo punto però, bisognerà affidarsi alle poste ghanesi. Che non sono famose in quanto a rapidità.

La fédération Ghanéenne de football (@ghanafaofficial) dément l'information. https://t.co/KehMfhANmU — Marc Leonel CHOUAMO (@MarcCHOUAMO) November 15, 2022

