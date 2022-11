Mondiali Qatar 2022, la cerimonia inaugurale di oggi firmata dall'italiano Marco Balich

Non abbiamo la Nazionale perché gli azzurri di Mancini sono rimasti clamorosamente esclusi dai Mondiali, ma oggi in Qatar per la giornata inaugurale uno spruzzo azzurro ci sarà. E non solo perché Daniele Orsato sarà l'arbitro della sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador ma anche perché la cerimonia inaugurale del Mondiale nell'Emirato porterà la firma dell'italiano Marco Balich. Il direttore creativo italiano, che organizza da decenni gli eventi che aprono e chiudono i Giochi Olimpici, assicura che sarà uno show "a cui la Fifa non è abituata" e che non dribblerà le questioni dei diritti umani: "Non posso rovinare la sorpresa, ma ci saranno sicuramente l'attenzione e le risposte a tutti i temi di cui si sta discutendo in questo momento. Non si tratta di compiacere l'Occidente, ma di essere la piattaforma su cui Asia e mondo occidentale possono incontrarsi comodamente. Credo che avrete le risposte a tutte le critiche e ai problemi che sono stati sollevati".