Mondiali, ammonito chi indossa la fascia di capitano arcobaleno. Sette Nazionali contro la Fifa

Stop alla fascia di capitano col cuore arcobaleno e la scritta 'One Love': dall’Inghilterra all’Olanda, le nazionali che avevano annunciato la scelta per i loro capitani fanno marcia indietro dopo la comunicazione Fifa: i giocatori rischiano l’ammonizione. «Siamo a favore dei diritti Lgbt - sostiene una nota Fifa - e sosteniamo la campagna One Love. Ma i capitani da regolamento devono vestire la fascia fornita dalla Fifa: la decisione è anticipare al primo turno la campagna No Discrimination prevista per i quarti». «La decisione Fifa è senza precedenti, siamo delusi», recita la nota congiunta della federazioni che hanno rinunciato. «Avevamo informato a settembre la Fifa del nostro desiderio di usare la fascia per supportare l’inclusione nel calcio. Non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e i nostri tecnici sono delusi: eravamo pronti a pagare le multe, ma la Fifa ha avvisato con grande chiarezza del rischio di sanzioni sportive, alle quali non possiamo esporre i nostri capitani».

