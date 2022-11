Mondiali, ecco la "macchia" arcobaleno dei tifosi del Galles dopo il dietrofont della Fifa

Una «macchia» arcobaleno all’Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan, la prima visibile in modo evidente sugli spalti dei Mondiali di Qatar 2022: alcuni tifosi gallesi, che stanno assistendo alla partita contro l’Iran, indossano oltre alla tradizionale maglia rossa della nazionale, cappellini multicolorati.

La Fifa ha rassicurato ieri la Federcalcio gallese (Faw) che ai tifosi sarà permesso di entrare negli stadi dei mondiali con bandiere e indumenti arcobaleno. L’indicazione è arrivata dopo la protesta per il sequestro di cappellini e braccialetti arcobaleno a molte tifose in occasione della partita d’esordio contro gli Stati Uniti.

I colori arcobaleno, simbolo del sostegno ai diritti della comunità Lgbtq+ in un Paese, il Qatar, in cui l’omosessualità è ancora reato, sono al centro delle polemiche in questo mondiale dopo che la Fifa ha minacciato sanzioni sportive per i capitani che indosseranno la fascia OneLove e non quelle ufficiali fornire dalla federazione mondiale.

Il presidente della Faw, Noel Mooney, ha definito la linea dura della Fifa sulle fasce «una scelta scadente e piuttosto bassa».

