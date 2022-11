Neymar ko, infortunio alla caviglia: tornerà solo agli ottavi, fuori anche Danilo

Dopo la bella vittoria ottenuta al debutto contro la Serbia ecco le brutte notizie per il Brasile, che dovrà giocare le altre due partite del proprio girone senza la sua stella di prima grandezza.

Neymar, uscito per infortunio nel secondo tempo della gara di giovedì sera, ha riportato una lesione del legamento laterale della caviglia destra, con piccolo edema osseo.

L'attaccante del PSG quindi, come detto, salterà sicuramente entrambe le prossime due gare della fase a gironi contro Svizzera e Camerun. Su Instagram ha esternato tutta la sua amarezza, abbinata alla voglia tremenda di tornare per dare il proprio contributo.

"L'orgoglio e l'amore che provo nell'indossare questa maglia non si spiegano. Se Dio mi desse la possibilità di nascere in un Paese, questo sarebbe sicuramente il Brasile. Nella mia vita nulla mi è stato regalato ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non ho mai desiderato il male di qualcuno, ma ho sempre cercato di aiutare gli altri.

Ora sto vivendo uno dei momenti più difficili della mia carriera, ancora in un Mondiale. E' un infortunio che fa male, ma so che avrò la possibilità di tornare per aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso. Il nemico non riuscirà ad abbattermi: sono figlio del Dio dell'impossibile".

Un bel problema per Tite, ma non l'unico. Nel finale della partita contro la Serbia infatti anche lo juventino Danilo ha riportato un problema alla caviglia ma, dato che i cambi erano finiti, è rimasto in campo fino al triplice fischio dell'arbitro seppure evidentemente zoppicante.

Il terzino bianconero ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione per le prossime due partite. Al suo posto dovrebbe giocare uno tra Eder Militao e Dani Alves.

La speranza di Tite è di riavere a disposizione sia Neymar che Danilo per gli eventuali e molto probabili ottavi di finale. Anche se il medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, per ora ha confermato l'assenza di entrambi solo per la gara contro la Svizzera.

"I giocatori sono in cura, ed è molto importante che manteniamo la calma per fare valutazioni quotidiane adeguate e per procedere nel migliore dei modi. Possiamo confermare che non conteremo su entrambi i giocatori per la nostra prossima partita, ma speriamo di recuperare entrambi in tempo per questa competizione".

