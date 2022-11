Luis Enrique "minaccia" il genero Ferran Torres: "Se fa l'esultanza del ciuccio lo mando in tribuna"

E' stata la squadra che ha maggiormente impressionato in questo primo scorcio di Mondiale. La Spagna di Luis Enrique ha mostrato un gioco spumeggiante contro la Costa Rica e si prepara a vivere una Coppa del Mondo da protagonista. E tra i tanti spunti d'interesse anche extra tecnici è venuto fuori il rapporto parentale tra il commissario tecnico delle "furie rosse" e il calciatore Ferran Torres.

La figlia maggiore del ct, Sira, è infatti fidanzata con Ferran Torres, l’attaccante titolare della Spagna: i due stanno insieme da poco più di un anno.

Luis Enrique a Ferran Torres su Twitch

Durante una diretta su Twitch, Luis Enrique ha risposto a una domanda di un utente che gli ha chiesto come avrebbe reagito se Ferran avesse mimato il gesto del ciuccio, facendo riferimento ad un'eventuale gravidanza della compagna. La replica dell’ex allenatore della Roma è stata secca: “Se lo fa lo sostituisco immediatamente e lo spedisco in tribuna per sempre senza fargli più mettere piede in un campo da calcio. Non scherziamo!”, ha detto il tecnico della Spagna.

