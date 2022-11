Raphinha e il post condiviso per difendere Neymar: “L’errore è stato nascere in Brasile”

Quello tra Neymar e Mondiali non è mai stato un rapporto idilliaco. Se nel corso di Brasile 2014 si è infortunato gravemente nei quarti di finale a causa di un duro intervento di Zuniga, a Russia 2018 non ha brillato particolarmente, anche a causa di una condizione fisica non perfetta.

In attesa di vedere se le cose cambieranno, Qatar 2022 sta al momento confermando la ‘tradizione’. Neymar ha infatti giocato bene nel match d’esordio vinto dal suo Brasile per 2-0 contro la Serbia, ma ha anche rimediato un infortunio che, quanto meno, lo terrà fuori per tutta la fase a gironi.

La Nazionale verdeoro perde evidentemente molto senza il fuoriclasse del PSG, eppure in Brasile c’è anche chi in un momento come questo, ha trovato il modo di criticarlo.

Nelle scorse ore Neymar ha pubblicato sul suo profilo Instagram una vera e propria dichiarazione d’amore per il suo Paese (“Se Dio mi avesse dato la possibilità di scegliere un Paese in cui nascere avrei scelto il Brasile”), ma la cosa non è evidentemente bastata per conquistare il cuore dei più critici.

In sua difesa è accorso il compagno di Nazionale Raphinha che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha condiviso il post di un utente del quale condivide evidentemente il pensiero su Neymar.

Raphinha on his Instagram story: ???? "The Argentine fans treat Messi like a God. The Portuguese treat Ronaldo like a king. The Brazilians hope that Neymar breaks his leg. He was born Brazilian, that's his mistake. This country doesn't deserve its talent and its football."#BRA pic.twitter.com/4HT7yQJucJ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 26, 2022

“I tifosi dell’Argentina trattano Messi come se fosse un Dio.

I tifosi del Portogallo trattano Cristiano Ronaldo Come un Re.

I tifosi brasiliani sperano che Neymar si rompa una gamba.

E’ triste, il maggior errore della carriera di Neymar è essere nato in Brasile, questo Paese non merita il suo talento ed il suo calcio”.

Un post che ha fatto discutere e che ha trovato molti d’accordo, ma sono stati tanti anche coloro che non hanno affatto condiviso la cosa.

