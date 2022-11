Una sfida che non ha bisogno di particolari presentazioni. Un match tra due delle più grandi nazionali del calcio mondiale. Il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 mette di fronte Spagna e Germania.

Le Furie Rosse di Luis Enrique e la selezione teutonica allenata da Hansi Flick si affrontano nella sfida valida per il Gruppo E, che comprende anche Giappone e Costa Rica.

Entrambe le squadre si sono presentate ai nastri di partenza tra la cerchia ristretta delle favorite per la vittoria finale. Quasi un obbligo per due nazioni ambiziose come Spagna e Germania.

Nei primi 90 minuti della Coppa del Mondo, però, Germania e Spagna hanno avuto destini diversi: tedeschi sconfitti in rimonta dal Giappone, Roja roboante contro la Costa Rica, con sette reti e una gara dominata sin dai primi minuti.

Quello tra Spagna e Germania sarà l'incrocio numero 26 della storia. Il bilancio è praticamente in equilibrio con nove successi dei tedeschi, uno in più rispetto agli iberici e ai pareggi.

Gli uomini di Flick vogliono riscattare la debacle dell'ultimo incrocio ufficiale contro la Spagna: era il 17 novembre 2020 e in Nations League le Furie Rosse si imposero col risultato nettissimo di 6-0. Un risultato incredibile, che la Germania vuole cancellare ad ogni costo, magari proprio con un successo sugli uomini di Luis Enrique.

L'ultimo precedente ai Mondiali risale al 2010, in Sudafrica. Anche in quell'occasione, ad imporsi fu la Spagna, che grazie ad una rete di Carles Puyol ebbe la meglio sulla Germania in semifinale e conquistò il pass per l'ultimo atto della competizione iridata.

QUANDO SI GIOCA SPAGNA-GERMANIA

Spagna-Germania si giocherà domenica 27 novembre 2022 all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Il calcio d’inizio del match, valido per la seconda giornata del Gruppo E, è programmato alle ore 20,00 italiane.

DOVE VEDERE SPAGNA-GERMANIA IN TV E STREAMING

Sarà la Rai, ovvero l’emittente che si è garantita i diritti di trasmissione di tutte le gare di Qatar 2022 per l’Italia, a trasmettere in diretta e in chiaro la sfida che vedrà opposte Spagna e Germania.

Per gli appassionati che vorranno seguire il match, il canale di riferimento sarà Rai 1.

Come di consueto, sarà garantita anche la trasmissione dell’evento in streaming e Spagna-Germania sarà dunque visibile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook. In questo caso sarà possibile seguire il match attraverso RaiPlay, accedendo dunque al sito ufficiale o utilizzando l’apposita app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spagna-Germania è stata affidata ad Alberto Rimedio al cui fianco, per il commento tecnico, ci sarà Antonio Di Gennaro.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-GERMANIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Goretzka, Musiala; Müller.

