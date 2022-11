La Costa Rica vince ai Mondiali: otto anni dopo il successo contro l'Italia

In un girone dove c'è la Costa Rica non ci si annoia mai. Dopo la pesantissima sconfitta per 7-0 contro la Spagna, gli uomini di Luis Suarez hanno vinto in maniera rocambolesca contro il Giappone.

Tre punti che fanno tornare in corsa i centroamericani, che in caso di sconfitta o parità avrebbero salutato i Mondiali con un turno di anticipo.

La Costa Rica non solo è rientrata in gioco per la qualificazione, ma è tornata a vincere una partita della Coppa del Mondo ben otto anni dopo l'ultima volta.

A rendere ancora più particolare la vittoria della nazionale de Los Ticos è il fatto che è arrivata al primo - e fin qui unico - tiro nello specchio della porta del loro torneo effettuato da Fuller.

Prima dell'1-0 sulla nazionale nipponica, il successo più recente dei costaricani nei gironi dei Mondiali recava data 20 giugno 2014.

A pagare dazio alla Costa Rica fu l'Italia di Cesare Prandelli, anch'essa come i giapponesi sconfitta per 1-0. In quel caso i centroamericani si presero la qualificazione agli ottavi di finale pareggiando l'ultima partita del girone con l'Inghilterra.

Un precedente che lascia ben sperare la squadra di Suarez, che in caso di successo con la Germania passerebbe alla fase a eliminazione diretta.

