Malessere per Bounou dopo gli inni nazionali: tra i pali va Munir

Fuoriprogramma in casa Marocco ad una manciata di secondi dal via della partita contro il Belgio.

A pochi istanti dal calcio d'inizio del match, infatti, il portiere marocchino Bounou - che si trovava regolarmente al centro del campo per gli inni nazionali - ha abbandonato improvvisamente il terreno di gioco alzando bandiera bianca.

L'estremo difensore di proprietà del Siviglia si è prontamente avvicinato alla panchina, comunicando la sua impossibilità a scendere in campo. Così al suo posto è stato schierato Munir che già si era accomodato in panchina.

Una situazione decisamente paradossale visto che Bounou risultava tra i titolari sino a pochi secondi dall'inizio del match, come confermato dalla lista dei titolari presentata dalla selezione marocchina alla FIFA.

A costringere Bounou al forfait - come evidenziato dai suoi gesti verso la panchina - è stato un problema di natura fisica che si è ripresentato proprio nel momento di andare in campo. Morale della favola, cambio all'ultimo istante: con Bounou out e Munir gettato senza preavviso nella mischia.

"Ha preso un colpo contro la Croazia - ha spiegato il ct Regragui dopo la gara - Era incerto, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma dopo il riscaldamento, poco prima della partita, non si sentiva bene. Ha avuto l'onestà di lasciare il posto a qualcun altro. Questo è quello che ho detto, se entri nella mia squadra, devi essere al 100%. Yassine lo ha capito bene e ha lasciato il posto a Munir che ha fatto una grande partita".

