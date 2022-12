Problemi per la Svizzera: Sommer e Elvedi influenzati per l'aria condizionata

C'è apprensione in casa Svizzera a poco più di ventiquattro ore dal match decisivo contro la Serbia.

Gli elvetici, infatti, si giocano il tutto per tutto nell'ultima gara della fase a gironi che mette in palio il pass per gli ottavi di finale.

Come riferito da 'RSI', sia Yann Sommer che Nico Elvedi non hanno preso parte all'ultimo allenamento perché alle prese con una sindrome influenzale che li pone a rischio per la gara decisiva.

I due calciatori, infatti, presentano i classici sintomi del raffreddore, probabilmente provocati dall'eccesso di aria condizionata utilizzato in Qatar.

Tuttavia, il Ct Yakin conta nel pieno recupero di entrambi. Ottimismo sempre più crescente, invece, per quanto riguarda Xherdan Shaqiri e Noah Okafor, i quali hanno svolto regolarmente l'ultima seduta e sono ormai da considerare pienamente disponibili.

La Svizzera si presenta all'appuntamento da seconda forza del raggruppamento G alle spalle del Brasile. La Serbia - ferma a quota un punto - è obbligata a vincere per alimentare il sogno qualificazione.

© Riproduzione riservata