De Ketelaere, nessun risveglio ai Mondiali: 15 minuti ed eliminazione

Il Belgio è fuori dai Mondiali 2022. Terza nel girone dietro Marocco e Croazia, quest'ultima avanti proprio grazie al pari contro il team Martinez - dimessosi dopo l'eliminazione in Qatar - la formazione dei De Bruyne e dei Lukaku torna a casa. Dopo la delusione degli Europei, altro mancato successo. Una generazione avanti con gli anni che non è riuscita a trovare la scintilla per vincere un trofeo, mentre i giovani hanno avuto poche occasioni di mettersi in mostra. Vedi Charles De Ketelaere.

Il giocatore del Milan, infatti, è sceso in campo solamente nella seconda sfida persa contro il Belgio: 15 minuti nel finale senza infamia nè lode, che non hanno portato Martinez a riproporlo nella sfida pareggiata contro la Croazia, la seconda fuori dopo l'esordio contro il Canada.

Dalla panchina dentro i due Hazard, Lukaku, Tielemans e Doku per quanto riguarda la gara contro la Croazia, mentre De Ketelaere - al pari di giocatori come Batshuayi, decisivo nel primo match e lasciato in panchina per la sfida che ha chiuso la fase a gironi.

Per De Ketelaere, oggetto misterioso nella prima parte di stagione con il Milan, non è arrivata nemmeno la scintilla ai Mondiali. Stabilmente nel giro della Nazionale da fine 2021, autore di un goal con il Belgio nella sfida contro l'Italia di un anno fa, il 21enne fatica a trovare un lampo per cambiare una deludente situazione che si sta verificando nel 2022/2023.

Certo, la giovane età rema dalla parte del Milan, ma il mancato utilizzo ai Mondiali - se non per 15 minuti - continua a tenere De Ketelaere in un limbo in cui proverà ad uscire a inizio 2023. Nessuna scossa per cominciare ad essere quello su cui ha puntato tanto Maldini, come il resto della società rossonera.

De Ketelaere farà dunque ritorno a Milano prima del previsto, al pari del compagno di Nazionale ed avversario del Derby, Lukaku.

Lavorerà agli ordini di Pioli per essere a disposizione in vista della Salernitana, gara prevista il 4 gennaio. Così da provare ad iniziare il 2023 al meglio e spazzare via una seconda parte di 2022 senza applausi.

