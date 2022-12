Koundé gioca con una catenina d'oro al collo: l'arbitro lo scopre al 42'

Un recupero 'normale', quello assegnato dal direttore di gara Valenzuela nel primo tempo di Francia-Polonia. Appena due minuti, giusto per recuperare il tempo perso per l'esultanza di Giroud e il curioso siparietto che ha visto protagonista il compagno di squadra Jules Koundé due minuti prima del momentaneo vantaggio transalpino.

Koundé, infatti, è stato fermato dall'arbitro al minuto 42 per un oggetto non regolamentare: il difensore del Barcellona è sceso in campo con una catenina d'oro al collo, senza che nessun membro della squadra arbitrale se ne accorgesse.

Il difensore di Deschamps ha dovuto così togliersi la catenina con l'ausilio di un membro dello staff francese. Una svista da parte di Valenzuela e dei suoi assistenti prima del match e durante tutto il primo tempo contro la Polonia.

La regola 4 del calcio, in questi casi, è chiara:

"Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque



cosa che sia pericolosa.

Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti,

orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.

Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli".

Una situazione che a Deschamps, intervistato al termine della gara, non è per nulla piaciuta:

"Ho detto a Koundé: 'Sei fortunato che non ero davanti a te, altrimenti... Ai giocatori non è permesso indossare braccialetti o collane. Non doveva indossarla".

A livello regolamentere, sempre nella norma 4, un giocatore verrebbe ammonito solamente in caso di rifiuto:

"L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio

della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco.

Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o

pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l’arbitro deve ordinare al

calciatore di:



• togliere l’oggetto in questione



• uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di

toglierlo o è restio ad attenersi



Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l’oggetto deve essere

ammonito".

Ovviamente, Koundé non si è rifiutato di togliere la catenina, continuando il match senza. Schivando il giallo. Ma non la ramanzina di Deschamps.

