La rivincita di Saka, l'ex meme che alimenta il grande sogno dell'Inghilterra

Quell'immagine si è stampata nella mente di tutti noi. Giorgio Chiellini protegge un pallone nei pressi della linea del fallo laterale, si fa beffare dal movimento di Bukayo Saka e, pur di non lasciar andare in porta l'avversario, lo trattiene per la maglia in una maniera che più evidente non potrebbe essere. 11 luglio 2021, la grande serata del trionfo azzurro. E la nascita di un meme.

Era stata la notte in cui Saka si era perso. Aveva perso il duello con Chiellini, pur con metodi che avrebbero fatto discutere per giorni, settimane, mesi. E aveva fallito il calcio di rigore decisivo: quello che, respinto da Donnarumma, aveva consegnato il titolo europeo all'Italia e lasciato l'Inghilterra con nulla in mano. Di nuovo.

Sono trascorsi 17 mesi, praticamente un anno e mezzo, e oggi il mondo si è capovolto. L'Italia nemmeno c'è, ai Mondiali. Per la seconda volta consecutiva. Saka sì, ed è uno degli uomini copertina della manifestazione: ha già segnato 3 reti, assestandosi nel listone di calciatori alle spalle del fenomeno Mbappé, capocannoniere e già imprendibile con i suoi 5 centri. Doppietta all'Iran, goal singolo al Senegal agli ottavi. Con la contesa già indirizzata, ma poco importa.

Gareth Southgate non ha mai avuto troppi dubbi nel puntare su questo ragazzo di origini nigeriane, 21 anni compiuti a settembre, un presente brillante e un futuro che promette ancor di più. L'Inghilterra intera protestava - e come darle torto - per lo scarsissimo minutaggio concesso a Phil Foden, ma il ct è andato avanti per la propria strada. Foden ha successivamente trovato spazio, giocando anche col Senegal, ma Saka non è mai sceso nelle gerarchie.

"Saka è stato eccellente nelle prime due partite - ha detto Southgate dopo la gara contro gli africani, giustificando la scelta di schierare il mancino dell'Arsenal e non Rashford - Abbiamo pensato che fosse meglio avere a disposizione Marcus una volta che la gara si fosse aperta. Siamo entusiasti delle prestazioni di Bukayo".

Personalità. E capacità di lasciarsi alle spalle il primo, vero momento buio della carriera. Dopo la nefasta notte di Wembley, quella del meme e del rigore sbagliato, Saka ha realizzato 17 reti con la maglia dell'Arsenal e 6 con quella dell'Inghilterra. La metà di queste in un paio di partite, tra Iran e Senegal.

Il sogno è ora doppio: conquistare con l'Arsenal una Premier League che manca addirittura dall'annata degli Invincibili (2003/04) e con l'Inghilterra un Europeo che, beh, da quelle parti hanno sempre visto finire sulle bacheche altrui. Perché Saka non è più soltanto un meme. E ora il mondo intero, Italia compresa, se ne sta rendendo conto.

