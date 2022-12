Mbappé non si allena in gruppo: sessione di recupero per il fuoriclasse transalpino

Prosegue il percorso di avvicinamento della Francia ai quarti di finale che vedrà i campioni del Mondo in carica impegnati sabato 10 dicembre contro l'Inghilterra. La notizia del giorno è l'assenza di Kylian Mbappé dall'ultima seduta di allenamento, come riportato da 'L'Equipe'. Il fuoriclasse transalpino non è sceso in campo agli ordini di Didier Deschamps, ma la sua assenza non crea alcun tipo di allarmismo in casa francese. Il numero 10, infatti, non è sceso in campo con i compagni dedicandosi esclusivamente ad una sessione di recupero personalizzata.

Nessun intoppo, dunque, sulla tabella di marcia che conduce alla sfida da dentro o fuori contro la Nazionale di Southgate. Mbappé - che da qualche settimana è alle prese con un piccolo fastidio alla caviglia - ci sarà. E dal trono dei marcatori del torneo, proverà a trascinare la Francia, ancora una volta, tra le prime quattro al mondo.

