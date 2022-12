Luis Enrique dimentica il nome di Ounahi: "Non ricordo come si chiama ma è un giocatore fantastico"

L'incontro con il Marocco gli è costato la qualificazione ai quarti del Mondiale in Qatar. Ma non per questo Luis Enrique si esime dall'esprimere i suoi complimenti verso gli avversari.

Il CT della Spagna in conferenza stampa si è reso protagonista di un siparietto simpatico. Parlando della qualità del Marocco, l'allenatore ha sottolineato la grande partita disputata da Azzedine Ounahi, senza però ricordarne il nome.

"Mi ha sorpreso il numero 8, chiedo scusa ma non ne ricordo il nome. Da dove viene quel ragazzo? Gioca davvero bene".

Il classe 2000 dell'Angers è uno dei protagonisti della nazionale di Walid Regragui, arrivata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di una Coppa del Mondo.

Il Marocco ha subito solamente un goal in quattro partite disputate fin qui, vincendo il girone con Belgio, Croazia e Canada ed eliminando agli ottavi di finale la Spagna ai calci di rigore.

