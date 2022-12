Sterling torna in Qatar: sarà a disposizione per Inghilterra-Francia

Recupero importante per Gareth Southgate a due giorni dal quarto di finale mondiale contro la Francia: non si tratta di un giocatore infortunato ma di Raheem Sterling, regolarmente a disposizione del commissario tecnico dell'Inghilterra.

L'attaccante del Chelsea non aveva preso parte all'ottavo vinto contro il Senegal per motivi familiari: era infatti rientrato in patria per stare vicino alla moglie e ai figli, vittime di un furto a mano armata nella loro abitazione.

Fin dal primo istante, Southgate ha mostrato vicinanza al suo calciatore, concedendogli tutto il tempo necessario per risolvere un problema delicato: priorità agli affetti, col calcio passato giustamente in secondo piano.

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.



The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ — England (@England) December 8, 2022

Sterling, come comunicato dall'account Twitter della nazionale dei 'Tre Leoni', è atteso nel quartier generale inglese di Al Wakrah per la giornata di domani, dunque alla vigilia del cruciale match al cospetto dei campioni in carica.

L'ex Manchester City dovrebbe accomodarsi in panchina per svolgere il ruolo di arma da sfruttare a gara in corso per Southgate, più che lieto di poter tornare a contare su uno dei suoi elementi più fidati.

