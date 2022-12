Pepe encomiabile: in campo nonostante la frattura del braccio sinistro

La sfida tra Marocco e Portogallo è stata una battaglia, vinta dai 'Leoni dell'Atlante' che hanno scritto la storia come prima nazionale africana ad approdare alla semifinale dei Mondiali: a portarne i segni è però Pepe, capitano dei lusitani fino all'ingresso in campo di Cristiano Ronaldo, avvenuto a inizio ripresa.

Il difensore del Porto ha infatti rimediato una frattura all'ulna del braccio sinistro, come comunicato dalla Federcalcio portoghese: nonostante questo 'particolare' ha continuato imperterrito a svolgere il proprio ruolo, sfiorando addirittura la rete dell'1-1 con un colpo di testa al 95' terminato a pochi passi dal palo alla sinistra di Bounou.

Una resistenza stoica, che però non è bastata per evitare l'onta dell'eliminazione e la rabbia esternata dopo il triplice fischio: nel mirino la direzione di gara dell'arbitro argentino Facundo Tello.

Nella ripresa non si è giocato per nulla e sono stati assegnati solo otto minuti di recupero. Nel secondo tempo volevamo solo giocare. Siamo tristi, avevamo la qualità per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti".