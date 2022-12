Argentina-Francia, finale inedita: entrambe a caccia del terzo alloro mondiale

Alla vigilia delle semifinali era la finale più scontata, puntualmente arrivata con il realizzarsi dei pronostici: missione compiuta per Argentina e Francia, giunte all'ultimo metro di un percorso che regalerà una gioia immensa ad una delle due e una delusione tremenda ai sconfitti.

Domenica alle ore 16 italiane, al 'Lusail Stadium', ci sarà il calcio d'inizio della finalissima, un vero e proprio inedito nella storia dei Mondiali: mai prima d'ora, infatti, sudamericani e transalpini si sono sfidati nel match che vale la gloria eterna.

Nell'edizione russa del 2018 il confronto arrivò in netto anticipo, precisamente agli ottavi di finale: a prevalere fu la Francia con uno spettacolare 4-3, che alla fine si rivelò utile per coronare la cavalcata con la medaglia d'oro ai danni della Croazia di Modric e Perisic.

Sia Argentina che Francia lotteranno per ottenere la terza affermazione ai Mondiali, essendo entrambe a quota due trionfi: rapporto con le finali più difficoltoso per l'Albiceleste che, in cinque circostanze, ha perso per tre volte (l'ultima delle quali nel 2014, mentre al 1986 risale l'ultima vittoria).

Due su tre invece per 'Les Bleus', sconfitti soltanto nel 2006 ai calci di rigore dall'Italia: nel 1998 e 2018 è andata benissimo, con il chiaro intento di dare un seguito a questa magica era marchiata dalla generazione d'oro a disposizione di Deschamps.

