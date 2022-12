C’è l’annuncio ufficiale: Fernando Santos non è più il commissario tecnico del Portogallo

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è però anche l’ufficialità: Fernando Santos non è più il commissario tecnico del Portogallo.

Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale, è stata la FPF, ovvero la Federazione calcistica lusitana.

Come ricordato dal comunicato emesso dalla Federazione, Fernando Santos è il commissario tecnico più vincente della storia della Nazionale portoghese.

Lo stesso Santos ha voluto mandare un messaggio ai tifosi direttamente dai canali ufficiali della Federcalcio lusitana.

"Me ne vado con un grande sentimento di gratitudine e con l'onore e il privilegio di aver rappresentato il Paese. Ho realizzato un sogno, ho raggiunto un obiettivo di vita. Spesso si devono prendere decisioni difficili ed è normale che non tutti siano contenti di quelle che ho preso. Ciò che è stato fatto, è avvenuto pensando al meglio della Nazionale. Grazie ai colleghi allenatori e ai club che hanno dato tanti giocatori alla Nazionale, con cui ho avuto un rapporto leale. Ringrazio il mio staff tecnico, la FPF, nelle persone di Humberto Coelho e Joao Pinto. Una parola ai tifosi: rimarranno sempre nel mio cuore, d'ora in poi sarò uno di loro. Come sempre sarò anima e corpo, non in campo ma sugli spalti e ovunque, per cantare l'inno e sperare che la squadra ci dia tante gioie".