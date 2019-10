Screening oncologici, Calabria e Sicilia non garantiscono i livelli essenziali di assistenza

Livelli essenziali di assistenza (Lea) garantiti solo in 9 regioni su 21 e il Piano nazionale cronicità non ancora approvato in 4. Il Sud arranca sugli screening oncologici, mentre le coperture vaccinali restano insufficienti un po' ovunque. Ma ad unire Italia meridionale e settentrionale sono le liste d'attesa, con un italiano su due che dichiara di aver avuto difficoltà ad accedere a visite o esami. A fare il punto è il nuovo Rapporto dell'Osservatorio sul Federalismo in Sanità.

L'indagine traccia i contorni di un sistema sanitario frammentato. In tema di prevenzione dei tumori, sono 5 le regioni inadempienti rispetto ai Lea sull'adesione agli screening oncologici: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna.

