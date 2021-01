Coronavirus news: in futuro il Covid potrebbe diventare un raffreddore da bambini

19:25 - In futuro il Covid potrebbe diventare un raffreddore da bimbi

Da tragica pandemia a fastidiosa malattia della prima infanzia: potrebbe essere questa la parabola del Covid-19 nei prossimi anni, qualora il nuovo coronavirus diventasse endemico nella popolazione anche grazie al vaccino. Se SarsCoV2 seguisse le orme di altri coronavirus responsabili del comune raffreddore, l’infezione potrebbe notevolmente attenuarsi: secondo le previsioni, potrebbe colpire la prima volta entro i 3-5 anni di età con sintomi modesti, per poi ripresentarsi in età adulta, ma in modo ancora più lieve. A indicarlo è un nuovo modello pubblicato su Science dai ricercatori della Emory University e della Penn State University, negli Stati Uniti. Lo studio si basa su dati epidemiologici e immunologici relativi al virus della Sars, quello della Mers e altri quattro coronavirus umani diventati ormai endemici, cioè virus diffusi nella popolazione che continuano a circolare a bassi livelli, causando per lo più sintomi modesti. I ricercatori, in particolare, hanno tenuto conto di diversi aspetti immunologici, ovvero la suscettibilità alla reinfezione, l’attenuazione della malattia e la sua trasmissibilità in caso di seconda infezione. Il modello, usato per prevedere la traiettoria della pandemia di Covid-19 nel prossimo decennio, mostra che una volta raggiunto lo stato endemico, il tasso di letalità di SarsCoV2 potrebbe scendere al di sotto di quello dell’influenza stagionale. Quanto tempo ci vorrà esattamente resta un’incognita: tutto dipenderà dalla velocità di diffusione del virus e dalla rapidità con cui verrà effettuata la vaccinazione di massa. «Ci stiamo muovendo in un territorio inesplorato - ammette il biologo Ottar Bjornstad della Penn State University -, ma il messaggio chiave derivante dallo studio è che il tasso di letalità e il bisogno di una vaccinazione di massa potrebbero declinare a breve termine: quindi bisogna fare il massimo sforzo possibile per spianare la strada che porterà questo virus pandemico a diventare endemico».

13:19 - Nuovi nanoanticorpi efficaci anche contro mutazioni

Si chiamano nanoanticorpi, o nanobodies, e sembrano in grado di impedire a SARS-CoV-2 di entrare nell’organismo umano. L’incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli esperti del Karolinska Institutet in Svezia, dell’Università di Bonn in Germania e dello Scripps Research Institute in California, secondo i quali i nuovi nanoanticorpi sarebbero molto promettenti anche in caso di mutazioni. «Le proteine spike - spiega Martin Hallberg, ricercatore presso il Dipartimento di biologia cellulare e molecolare del Karolinska Institutet -, presenti sulla superficie del virus, consentono all’agente patogeno di entrare nell’organismo. Uno dei nanoanticorpi che abbiamo studiato si è dimostrato particolarmente efficace nonostante le mutazioni del virus». Il team ha utilizzato la criomicroscopia elettronica (cryo-EM) per studiare in dettaglio come i vari nanoanticorpi si leghino alla proteina spike del virus. «Queste strutture - continua l’esperto - sono significativamente più piccole degli anticorpi normali, possiedono una maggiore stabilità e sono più semplici da produrre su larga scala. L’unicità del nostro lavoro consiste nell’aver combinato diversi nanoanticorpi che si legano a punti diversi della proteina spike virale, il che rende il trattamento eccezionalmente efficace nel bloccare la capacità del virus di diffondersi tra le cellule umane». I ricercatori hanno valutato la validità della metodologia su colture cellulari sviluppate in laboratorio.

«I nanobodies sono stati efficaci anche su una variante del virus che muta molto rapidamente - riporta l’autore - ciò implica che il rischio di resistenza da parte dell’agente patogeno è molto basso». I nanoanticorpi sono stati generati tramite l’inoculazione della proteina spike del nuovo coronavirus in alpaca e lama, il cui sistema immunitario produce naturalmente sia anticorpi che nanoanticorpi. «Abbiamo selezionato i migliori leganti dalle strutture generate dagli animali - afferma Hallberg - e, tra questi, quattro soluzioni hanno mostrato un’eccezionale attitudine di bloccare la capacità del virus di diffondersi tra le cellule umane. I nanoanticorpi generati dai lama, in particolare, si legano direttamente nel tratto della superficie virale in cui il virus utilizzerebbe il recettore ACE-2».

In Francia 23.852 nuovi casi e 229 decessi in 24 ore

La Francia ha segnalato 23.852 nuovi casi di Covid-19. Un dato in crescita rispetto ai 19.752 di martedì ma in calo rispetto ai 25.379 di una settimana fa. Nel Paese i morti giornalieri in ospedale sono stati 229, meno dei 355 di ieri. Il numero di persone in terapia intensiva è aumentato per il quarto giorno consecutivo.

17:32 - Oggi 15.774 casi e 507 morti, positività a 8,99%

Sono 15.774 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso di positività cala dal 10,05% di ieri a 8,99%. Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia superano quota 80mila, e sono 80.326. Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884), Lazio (+1.612) ed Emilia Romagna (+1.178). I casi totali salgono a 2.319.036.

In aumento i guariti, che sono 20.532 (ieri 19.565), per un totale di 1.673.936. Il numero degli attualmente positivi cala per il terzo giorno di fila, 5.266 in meno (ieri -5.939), e scende a 564.774 totali. Di questi, sono in isolamento domiciliare 538.670 pazienti, 5.022 meno di ieri.

15:05 - Putin: vaccinazione di massa in Russia dalla prossima settimana

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato le autorità di procedere con la vaccinazione di massa contro il coronavirus, rivolta a tutti i cittadini, a partire dalla prossima settimana. "Vi chiedo di lanciare la vaccinazione di massa per l'intera popolazione a partire dalla prossima settimana e di elaborare il rispettivo programma di lavoro, come si fa con altre malattie come l'influenza", ha dichiarato Putin, citato dall'agenzia Tass.

13:21 - In Usa nuovo record di decessi: 4.327 in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di decessi da coronavirus, 4.327 in 24 ore, stando ai dati della Johns Hopkins University. Per quanto riguarda i contagi, ne sono stati segnalati altri 215.805. In totale nel Paese sono stati registrati 380.485 morti. Il precedente numero più alto di decessi, 4.194, risale allo scorso 7 gennaio.

12:46 - in Cina registrati 115 nuovi casi: numero più alto da luglio

In Cina la Commissione sanitaria nazionale ha registrato 115 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del numero più alto da luglio. Nella giornata di ieri erano stati segnalati 55 contagi. La Commissione ha riferito che 107 dei nuovi casi sono di trasmissione locale. L'Hebei, la provincia che circonda Pechino, conta 90 casi, mentre la provincia nord-orientale di Heilongjiang, 16.

12:41 - Parla miss Italia: Ragazzi, osserviamo le regole

"Ragazzi, sono giovane anch’io: conosco bene questo maledetto virus perché io stessa sono stata contagiata. Datemi retta, pazientiamo, osserviamo le regole". Martina Sambucini, 19 anni, incoronata Miss Italia poche settimane fa, lancia un accorato appello ai suoi coetanei. Lo fa scegliendo il settimanale Famiglia Cristiana ("un giornale autorevole", scrive, "amato da tante famiglie e da più generazioni") che pubblica la sua lettera aperta nel numero da domani in edicola.

La giovane spiega di condividere paure e frustrazione di chi, come lei, si affaccia alla vita in questa tribolata epoca di pandemia. "Ho appena fatto la maturità e mi è pesato il lungo periodo di dad e l’esame così diverso da quello che mi aspettavo. Persone che mi sono care si sono ammalate gravemente di Covid. Io sono stata molto attenta, ho sempre indossato la mascherina, disinfettato le mani con il gel, mantenuto le distanze, evitato gli assembramenti, insomma quello che tutti dobbiamo fare. Forse è accaduto in un bar o sui mezzi pubblici: sono stata contagiata anch’io. Me ne sono accorta perché in concomitanza di un lieve raffreddore non sentivo più né odori né sapori. Dopo il test positivo, mi sono barricata in camera e, in attesa che arrivasse l’esito del test per i miei familiari, ho vissuto tra angoscia e senso di colpa. Temevo, in particolare, di avere contagiato mio fratello di 9 anni, asmatico. Per fortuna nessuno dei miei familiari e delle mie conoscenze strette è risultato positivo. Non ho avuti sintomi gravi, solo tanta stanchezza e brividi di freddo (so però che altri miei coetanei sono stati molto male) e dopo 15 giorni è arrivato il tampone negativo".

11:27 - Ristoratori scrivono a prefetti: Stop restrizioni e subito ristori - Porre fine a misure restrittive ritenute "inique" e "discriminatorie" per la categoria e stato d'emergenza economica "con la previsione di immediati risarcimenti per i danni causati da chiusure e limitazioni". Lo chiedono le associazioni regionali del comparto della ristorazione che aderiscono alla Confederazione Tutela nazionale imprese (Tni), un consorzio che rappresenta oltre 40mila imprenditori, in una lettera destinata ai prefetti e ai ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli. "Il Governo si è mostrato sordo al grido di allarme lanciato da migliaia di lavoratori, professionisti ed imprenditori travolti da uno stato di crisi senza precedenti a causa delle restrizioni imposte alle loro attività", si legge nella missiva in cui si precisa che "le azioni del Governo si sono mostrate nei fatti, tardive, inique ed assolutamente insufficienti". Come, ad esempio, l’accesso al credito, concesso per arginare la crisi di liquidità, "ha di fatto aggravato l’indebitamento di società che, non potendo espletare la propria attività in maniera proficua per le ragioni ormai note, potrebbero essere impossibilitate alla restituzione delle somme ottenute. Questa situazione rischia di diventare irreversibile e di sfociare in fallimenti a catena". Tni precisa che, mentre i ristori fino ad ora erogati sono andati effettivamente a beneficio delle imprese, "nulla è stato previsto per sostenere noi piccoli imprenditori e le nostre famiglie. In questi mesi abbiamo adeguato le nostre attività allo stato di emergenza sanitaria con ulteriori sacrifici economici e sforzi organizzativi. Abbiamo adottato rigidi protocolli sanitari, eseguito complesse operazioni di sanificazione degli ambienti, adottato una drastica riduzione dei coperti disponibili, censito quotidianamente ogni avventore, accettato una drastica riduzione degli orari di lavoro ed una drammatica contrazione dei ricavi. Abbiamo anche favorito l’uso della moneta elettronica con un ulteriore aggravio di costi. Senza esitazione ci siamo resi disponibili ad ogni richiesta, con piglio collaborativo, senso di responsabilità e spirito di abnegazione".

10:57 - Speranza: Epidemia di nuovo in fase espansiva in Italia - Illustrando i dati, Speranza spiega che "nel periodo 15-28 dicembre 2020, dopo quattro settimane di decrescita, torna a crescere l'Rt e per la prima volta nell'ultima settimana, dopo sei settimane, il dato è superiore a 1. Già questo dato, preso singolarmente, indica chiaramente che stiamo, molto probabilmente, ad un nuovo cambio di fase: l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva. I dati ci dicono che l'Rt, calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1,03: tre regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel livello inferiore di valutazione; sei regioni lo superano nel valore medio, una lo raggiunge e tre lo sfiorano. Come rileva il report della cabina di monitoraggio, l'incidenza su tutto il territorio nazionale è, dunque, ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti". "L'altro effetto automatico dell'aumento del contagio e dei tassi di incidenza è il progressivo sovraccarico delle strutture ospedaliere - aggiunge -. Sempre nel report della cabina di monitoraggio, si rileva che sono passate da dieci a tredici le regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva o in area medica sopra la soglia critica. In particolare, per quel che riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, va rilevato che a livello nazionale esso torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30 per cento". "Dai parametri precedentemente riportati - spiega il titolare della Salute -, ne consegue effettivamente un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso".

10:53 - Napoli: il cardinale Sepe risultato positivo - Il cardinale Crescenzio Sepe è risultato positivo al coronavirus. È quanto comunica la Curia di Napoli. Il presule, risultato positivo al tampone, sta osservando un periodo di isolamento, così come prescritto.

10:49 - Speranza: Previste zone bianche e riapertura musei - L'area bianca scatterà con "incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni centomila abitanti, Rt sotto 1 e indice di rischio basso. In questa area le limitazioni saranno relative alle regole fondamentali al distanziamento e all'utilizzo delle mascherine - aggiunge Speranza -. Con lo stesso spirito è intenzione del governo in area gialla, e nel rispetto di tutte le misure di distanziamento, riaprire i musei come luogo simbolico della cultura del nostro Paese".

10:48: Giappone estende stato emergenza ad altre 7 prefetture - La decisione arriva meno di una settimana dopo la dichiarazione di emergenza del 7 gennaio per Tokyo e tre prefetture vicine. Il provvedimento, che si concentra sulle richieste di chiusura di bar e ristoranti alle 20 e affinché le persone evitino le uscite non indispensabili, ha effetto da giovedì e durerà sino al 7 febbraio. Suga è stato criticato per aver rallentato le azioni contro il virus, mentre il numero di infezioni e morti da coronavirus segnalate nel Paese è quasi raddoppiato nell'ultimo mese rispettivamente a circa 300mila e 4.100.

10:45 - Speranza: In Dpcm stop spostamenti regioni anche in area gialla - "Lunedì attraverso un confronto con le regioni abbiamo avviato il lavoro per la stesura del nuovo Dpcm che sostituirà quello in scadenza il 15 gennaio. Nel nuovo decreto prevediamo una conferma delle misure fondamentale già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e dicembre - spiega Speranza -. E' inoltre intenzione del Governo confermare il divieto di spostamenti anche in zona gialla, ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici a rischio di aggregazione attraverso la limitazione dell'asporto per i bar a partire dalle 18, confermare l'indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale e stabilire l'ingresso in area arancione tutte le Regioni a rischio alto secondo i 21 parametri definiti dal Dm 30 aprile".

10:42 - Sindaco del Casertano denuncia partecipanti a cenone - "Purtroppo,nonostante i reiterati inviti ad assumere le necessarie cautele per evitare il rischio contagio, si continuano ad acquisire notizie di atteggiamenti e comportamenti irresponsabili. Infatti incuranti dei rischi e dei pericoli si partecipa ad assembramenti, si organizzano visite ad amici e parenti.In qualche caso anche familiari di persone in quarantena si recano dai congiunti ,il tutto come se niente fosse: come se il virus dovesse contagiare altri e non gli autori di tali festa , tant'è che il Sindaco, quale Autorità Sanitarie locale, previa comunicazione Asl, ha dovuto assumere provvedimenti urgenti per disporre isolamento di alcuni soggetti, sottoponendoli a tampone", lo fanno sapere dall'amministrazione comunale di Riardo, città del Casertano. "Inoltre è al vaglio degli Uffici - aggiungono - una foto nella quale si ritraggono delle persone dedite ad un cenone per cui previa generalizzazione verranno assunti i necessari provvedimenti".

10:40 - Speranza: In Europa sta montando tempesta, saranno mesi duri - "Nel mondo i numeri restano terribili nella loro evidente drammaticità - ricorda Speranza -: un caso confermato ogni 89 abitanti, un decesso ogni 4080 abitanti. Sono numeri impressionanti e in Europa la situazione è ancora peggiore: 1 caso confermato ogni 27 abitanti, un decesso ogni 793 abitanti. Germania e Regno unito sono in lockdown totale".

10:29 - Zaia: Non credo in possibilità per stagione sciistica - "Per la stagione sciistica ho l'impressione che non ci saranno possibilità"". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Mattinocinque. "La montagna paga un doppio colpo - ha affermato - vive della montagna estiva ma soprattutto della montagna invernale". "Si spopola, ha un sacco di problemi, è un'autentica tragedia quella che sta vivendo - ha concluso -. Da quel che si capisce verrà procrastinato ancora tutto".

