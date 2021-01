Coronavirus, nuovo lockdown? Brusaferro: "In Italia cala la mortalità, Europa in piena pandemia"

"La curva della mortalità è in decrescita, anche se negli ultimi periodi avviene più lentamente. Comunque si tratta di un dato che va confermato". Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia.

Terapie intensive e contagi

"La curva dell’occupazione dei posti letto in terapie intensiva e area medica si è un po' fermata -continua Brusaferro- quindi siamo ancora in una fase di stabilità. La probabilità che si possa pero superare la soglia critica, però, riguarda molte regioni ed è opportuno intervenire tempestivamente".

In generale, stando all'analisi degli ultimi dati, grazie alle misure prese non ci troviamo di fronte a impennata della curva. "L'Italia è in fase di ricrescita, ma è una crescita lieve, questo probabilmente anche frutto degli sforzi fatti durante il periodo estivo".

Un nuovo lockdown?

Per Brusaferro: "Le misure adottate durante il periodo natalizio hanno contenuto la crescita. Il sistema dei colori funziona, crediamo che con queste misure anche la curva di novembre sia stata piegata. Credo che questo sia l’approccio che il nostro Paese sta perseguendo".

"Europa in piena pandemia, adottare misure"

"Non c'è comune in Italia che non abbia segnalato dei casi quindi il virus circola in tutte le aree del Paese". Anche "l'Europa è sempre in piena pandemia -ha aggiunto- ciò vuol dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a adottare tutte le misure nazionali e europee per poterla controllare. Ci sono zone di colore rosso intenso che si spostano di settimana in settimana, ma rimangono persistenti", da qui la necessità di "adottare tutte le misure a livello nazionale e regionale in primis per quanto ci riguarda ma anche a livello europeo per poterla controllare".

