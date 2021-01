Coronavirus news: nel mondo superati i 93 mln di casi, verso 2 mln di morti

15 gennaio / 12:31 - Allarme scienziati Gb, sono due le varianti dal Brasile

La variante brasiliana del coronavirus, che si teme possa contagiare anche chi è già guarito dal Covid-19, è già nel Regno Unito. Lo ha confermato uno degli esperti di punta del Paese, la professoressa Wendy Barclay, dell’Imperial College di Londra, secondo la quale inoltre la mutazione rilevata in Brasile ha «due varianti» e solo di una per ora è stata accertata la circolazione in Gran Bretagna. Lo riporta il Daily Mail.

15 gennaio / 12:03 - Da Ue 7mln euro a Italia per raccolta plasma iperimmune

Via libera dalla Commissione Europea ad un finanziamento di oltre 7 milioni di euro destinato a supportare i servizi trasfusionali italiani che hanno raccolto, raccolgono o pianificano di raccogliere plasma da convalescente Covid-19. lo rende noto il Centro nazionale sangue (Cns). I fondi sono stati ottenuti nell’ambito del programma Esi (Emergency Support Instrument), nato per aiutare gli Stati membri ad affrontare la pandemia e sono destinati a progetti dei servizi trasfusionali di 14 regioni italiane.

15 gennaio / 11:59 - In Brasile primo caso reinfezione variante sudamericana

Un’infermiera brasiliana si è reinfettata con il virus Sars-Cov-2, con la nuova variante del Sud America, sollevando il timore che questa mutazione ostacoli l’immunità. La variante, che ha spinto il Regno Unito a vietare tutti i voli dal Sud America, è caratterizzata da una mutazione che potrebbe rendere il virus in grado di superare l’immunità sviluppata a seguito di una prima infezione con la versione del virus vecchia. L’infermiera brasiliana, 45enne, si è ammalata con la nuova variante a ottobre, cinque mesi dopo essersi ripresa da una precedente infezione Covid causata da un ceppo più vecchio. Nella seconda infezione i sintomi della donna sono peggiorati. I ricercatori della Fondazione Oswaldo Cruz, un istituto di scienza di Rio de Janeiro, hanno avvertito che le mutazioni sulla nuova variante potrebbero aumentare il rischio di reinfezione.

15 gennaio / 9:21 - Allarme variante in Brasile, esaurito ossigeno a Manaus

Per il terzo giorno consecutivo il Brasile ha registrato più di mille morti al giorno da Covid-19 e intanto gli ospedali di Manaus, la capitale dello Stato di Amazonas, sono al collasso sanitario e registrano una gravissima carenza di ossigeno. Di qui la decisione delle autorità di inviare i malati in altre città e ordinare un coprifuoco di undici ore giornaliere, dalle 19:00 alle 06:00 del mattutino nella città che è la maggiore dell’Amazzonia centrale.

Oltre ad affrontare la seconda ondata di pandemia, più letale della prima che aveva già sovraccaricato il sistema sanitario finito senza letti nelle unità di terapia intensiva, Manaus è il luogo di origine di una nuova variante del coronavirus, quella brasiliana, che allarma tutto il mondo e che ha già indotto il Regno Unito a porre il veto sui voli dal Brasile e dai Paesi limitrofi.

15 gennaio / 9:20 - Nel mondo superati i 93 mln di casi: verso 2 mln di morti

Il numero di casi di Covid-19 nel mondo ha superato quota 93 milioni. Secondo i dati diramati dalla Johns Hopkins University sono ad ora 93.129.104 i contagi confermati a livello mondiale e 1.994.440 i morti. Gli Stati Uniti restano il paese con il più alto numero di casi (23.313.103) e di vittime (1.994.440).

15 gennaio / 5:20 - Coronavirus: oltre due milioni di casi in Germania da inizio pandemia

Sono oltre 2 milioni i casi di contagio in Germania dall'inizio della pandemia. E' quanto rileva l'istituto tedesco Robert Koch e l'università americana Johns Hopkins. I decessi in un giorno sono stati 1.113 per un totale di 44.994 i nuovi casi 22.368.

14 gennaio / 10:50 - Boom di richieste di divorzio durante il lockdon: +60%

Le misure per contrastare in coronavirus e in particolare il lockdown, stanno mettendo a dura prova la tenuta della famiglia italiana. A causa del lockdown, secondo i dati pubblicati dall'Associazione nazionale divorzisti nel 2020, è stata registrata un'impennata delle separazioni del 60% durante il 2020. "Sono cresciute tantissimo le richieste dovute principalmente alla convivenza forzata", spiega Matteo Santini, presidente dell'Associazione. "La pandemia ha creato l'emergenza familiare non solo quella economica", sostiene l'avvocato matrimonialista,Gian Ettore Gassani, che denuncia anche un incremento di violenze all'interno della famiglia.

14 gennaio / 13:36 Stop spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio

"Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". E' quanto si legge nel decreto legge definitovo con ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nell'ultima bozza si prevedeva il divieto fino al 5 marzo.

14 gennaio / 10:14 - Austria, decessi 2020 +11% rispetto a media 5 anni

La pandemia di coronavirus ha causato un forte aumento dei decessi in Austria. Secondo i dati di Statistik Austria, nel 2020 sono morte 90.123 persone, ovvero quasi l'11% in più della media degli ultimi 5 anni. Il dato, osservano gli esperti, è destinato a salire ancora con l'arrivo degli ultimi aggiornamenti dagli uffici anagrafici. L'aspettativa di vita nell'anno del Covid è invece diminuita di sei mesi: per gli uomini ora è di 78,9 anni e per le donne di 83,7 anni. In alcune settimane in autunno l'aumento dei decessi è stato addirittura del 60%.

14 gennaio / 7:57 - Nuova impennata di casi in Cina e prima vittima dopo mesi

La Cina sta assistendo a una nuova ondata di casi di coronavirus nel Nord-Est, dove in questi giorni le temperature sono polari, mentre un team dell'Organizzazione mondiale della sanità è arrivato per indagare sulle origini della pandemia. La Cina giovedì ha anche riportato la sua prima nuova morte attribuita al Covid-19 da mesi, aumentando il bilancio a 4.635 tra 87.844 casi. Le cifre relativamente basse della Cina sono una testimonianza dell'efficacia di rigorose misure di contenimento, tracciamento e quarantena, ma hanno anche sollevato dubbi sulla stretta che il governo mantiene su tutte le informazioni relative all'epidemia.

14 gennaio / 7:31 - Negli Usa superati i 23 milioni di casi

I casi di coronavirus negli Usa dall'inizio della pandemia hanno superato i 23 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono 23.071.895.

