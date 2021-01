Covid, una squadra dell'Oms in visita al mercato di animali di Wuhan

La squadra di esperti inviati dall’Oms a Wuhan per indagare le origini della pandemia di Covid-19 si è recata oggi nel mercato di animali vivi dove si suppone che il virus possa essere passato dall’animale all’uomo. Gli specialisti sono entrati nel complesso, chiuso da un anno, scortati dalle forze di sicurezza, che hanno allontanato i cronisti intervenuti sul posto.

E’ il terzo giorno della missione dell’Oms, il cui calendario rimane opaco. Le poche fonti di informazione in materia sono i comunicati dell’Oms e i messaggi scritti sui social network dai membri del team, che hanno terminato giovedì scorso i 14 giorni di quarantena e si negano, anche per cause di forza maggiore, alle domande dei giornalisti.

Il silenzio dei media locali

I media cinesi stanno dedicando pochissimo spazio alla presenza degli esperti dell’Onu e Pechino cerca di minimizzare il più possibile la portata della missione. «Non è un’indagine», ha dichiarato venerdì un portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

Poche speranze

L’Oms ha già raffreddato le attese di trovare elementi risolutivi sulle radici della pandemia che ha sconvolto il mondo e assestato un colpo durissimo all’economia globale. Per gli esperti appare infatti difficile raccogliere elementi davvero significativi, alla luce della ferma volontà di Pechino di portare avanti una narrazione trionfalistica, con un conteggio ufficiale di 4.636 morti e nemmeno 90 mila casi, e di negare possibili responsabilità o mancanze. La seconda giornata di missione si era svolta infatti all’insegna della propaganda. Dopo una visita al primo ospedale Covid di Wuhan, sulla quale la delegazione Oms ha fatto sapere pochissimo, gli esperti internazionali sono stati condotti alla mostra con la quale il Partito Comunista ha reso omaggio al personale sanitario cinese che ha lottato contro il virus. I visitatori sono stati accolti da decine di manichini in tuta da infermiera e da un mare di bandiere rosse. Enormi ritratti del presidente, Xi Jinping, dominavano le sale, mentre pannelli più piccoli tributavano la memoria dei medici e degli infermieri uccisi dal coronavirus. Una cronologia ripercorreva i passi della lotta di Xi contro la pandemia. Letti in ferro rievocavano gli ospedali da campo che erano stati costruiti in pochi giorni per accogliere migliaia di pazienti e allentare la pressione sulle strutture sanitarie. Quando hanno lasciato la mostra, gli investigatori dell’Oms non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Sulle prossime tappe della missione non si sa molto. Michael Ryan, il direttore delle operazioni di emergenza dell’Oms, è rimasto sul vago nell’incontro con i giornalisti di venerdì scorso, limitandosi a parlare di un «programma molto, molto impegnativo». L’unica cosa sicura è che tra le prossime tappe figura quell'Istituto di virologia di Wuhan dal quale, secondo la precedente amministrazione Usa, il virus potrebbe essere uscito in seguito a un incidente, una possibilità che Pechino nega con decisione. (AGI)

