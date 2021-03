Covid, studio britannico: chi cammina lentamente è più a rischio contagio

Le persone che camminano lentamente corrono un rischio fino a quattro volte maggiore di morire a seguito dell’infezione da nuovo coronavirus e hanno circa il doppio di probabilità di contrarre Covid-19 in forma grave rispetto a chi mantiene un passo svelto.

Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sull'International Journal of Obesity, condotto dagli scienziati dell’Università di Leicester (Regno Unito), che hanno valutato più di 412 mila partecipanti.

«Con la pandemia che continua a imperversare - osserva lo scienziato - è fondamentale identificare le persone a maggior rischio e adottare misure preventive per proteggerle». Gli autori hanno scoperto anche che la camminata lenta tra i normopeso era associata a un aumento del rischio anche rispetto alle persone affette da obesità ma dal passo veloce. «Mantenere un ritmo di deambulazione elevato è indice di buona salute cardiovascolare - ribadisce il ricercatore - per cui i camminatori svelti possono essere più resistenti indipendentemente dal loro peso. Credo che gli studi sulla salute pubblica e sulla sorveglianza della ricerca dovrebbero prendere in considerazione l’incorporazione di semplici misure di idoneità fisica come il ritmo di deambulazione in aggiunta alla misurazione dell’indice di massa corporea».

«Questi fattori potrebbero essere predittivi del rischio di Covid-19 - conclude Yates - il nostro studio presenta delle limitazioni, come la segnalazione auto-riferita del ritmo di deambulazione, che potrebbe essere soggetta a errori di valutazione, ma questo lavoro potrebbe rappresentare un punto di partenza per un’indagine approfondita sul legame tra camminata e rischio di infezione». (AGI)

© Riproduzione riservata