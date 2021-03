Covid: vaccino antinfluenzale protegge da contagio coronavirus e forma grave?

Le persone che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale potrebbero avere un rischio significativamente inferiore di risultare positivi all’infezione da nuovo coronavirus e allo stesso tempo sembrano meno a rischio di contrarre Covid-19 in forma grave. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sull'American Journal of Infection Control, condotto dagli scienziati dell’Università del Michigan.

«I nostri risultati - afferma Marion Hofmann Bowman del Michigan Medicine Frankel Cardiovascular Center presso l’Università del Michigan - sono particolarmente rilevanti considerate le resistenze nei confronti dei vaccini».

Il team ha esaminato le cartelle cliniche di oltre 27mila pazienti visitati presso l’ospedale universitario tra marzo e metà luglio del 2020. Tra i 13mila soggetti che avevano ricevuto il vaccino antinfluenzale nell’anno precedente, solo il quattro per cento è risultato positivo a Covid-19, contro il cinque per cento di casi di infezione tra coloro che non lo avevano ricevuto. Gli scienziati hanno poi tenuto conto di altre variabili, tra cui etnia, età, genere, indice di massa corporea, abitudine di fumo e condizioni di comorbilità, e l’associazione è rimasta rilevante.

Gli autori riportano anche una probabilità significativamente inferiore di ricoveri ospedalieri tra coloro che avevano ricevuto il vaccino contro l’influenza, mentre per i tassi di mortalità non sono state riscontrate differenze sostanziali.

«Non è ancora chiaro il meccanismo alla base di questa associazione - continua il ricercatore - è possibile che i pazienti che ricevono il vaccino antinfluenzale siano più inclini a seguire le indicazioni di distanziamento sociale e le precauzioni, ma potrebbe anche esistere un effetto biologico sul sistema immunitario». Sono, infatti, attualmente in corso studi per esaminare l’effetto del vaccino antinfluenzale sulle malattie respiratorie e rispondere a questi interrogativi.

«La nostra pubblicazione - conclude Carmel Ashur, collega e coautrice di Hofmann - rappresenta un incentivo a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, che sembra associata anche a una serie di effetti protettivi cardiovascolari. Il vaccino antinfluenzale è, infatti, legato a una minore insorgenza di infarti e ricoveri per insufficienza cardiaca. Speriamo che il nostro lavoro possa rappresentare un’ulteriore prova dell’importanza di sottoporsi alla vaccinazione».

