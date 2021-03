Varianti Coronavirus: quali vaccini Covid sono efficaci tra Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson

Tra Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer: quali soni vaccini Covid efficaci contro le varianti del coronavirus?

«Stanno emergendo varianti del coronavirus e le autorità di regolamentazione stanno lavorando per garantire che gli aggiornamenti necessari possano essere effettuati rapidamente per garantire che i vaccini anti-Covid-19 rimangano efficaci». Così Marco Cavalera, responsabile della strategia vaccini dell’Ema. «La vaccinazione rimane fondamentale per controllare la pandemia», ha aggiunto.

"Secondo un piccolo studio" condotto in Sudafrica il vaccino AstraZeneca è risultato non efficace contro la variante individuata per la prima volta nel Paese, "sottolineiamo che è uno studio piccolo e serviranno dati ulteriori", mentre studi sui vaccini Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer hanno evidenziato che risultano efficaci e mostrano protezione dalle varianti. Lo ha dichiarato il responsabile sulle minacce biologiche alla salute e della strategia sui vaccini dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri, al Parlamento europeo.

Intanto, il ministero della Salute illustra sul suo sito web le caratteristiche delle varianti del virus SARS-CoV-2.

Data ultima verifica: 3 marzo 2021

Cosa significa che un virus muta?

