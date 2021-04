Pfizer: pillola antivirale per bloccare il Covid forse disponibile entro autunno. Come funziona

Il farmaco antivirale in via di sperimentazione prodotto dalla Pfizer, progettato per bloccare il virus Sars-CoV-2, potrebbe essere disponibile entro la fine di quest’anno. Almeno secondo le tempistiche pubblicate dal The Telegraph, secondo il quale lo studio suddiviso in tre fasi, per un totale di 145 giorni, dovrebbe terminare a metà luglio. La prima fase si concluderà infatti a maggio e, se le sperimentazioni più ampie andranno bene, il farmaco potrebbe essere distribuito il prossimo autunno. Conosciuto come PF-07321332, il farmaco verrebbe prescritto ai pazienti al primo segno di infezione Covid-19.

La pillola antivirale impedisce al virus di diffondersi all’interno del corpo bloccando un enzima di cui il coronavirus ha bisogno per copiare sè stesso. Il trattamento appartiene a una classe di farmaci noti come inibitori della proteasi. Secondo clinicaltrials.gov, il trial sulla pillola antiCovid è in corso in due sedi Pfizer, uno a New Haven, nel Connecticut, e l’altro a Bruxelles, in Belgio. Sono stati arruolati un totale di 60 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 60 anni con alcuni partecipanti riceveranno una delle quattro dosi del farmaco e ad altri il placebo. Neanche i ricercatori sapranno quale pillola assumeranno i volontari. Se i risultati mostrano che il farmaco è sicuro ed efficace, l’azienda passerà alla Fase II e recluterà un gruppo più ampio di partecipanti.

