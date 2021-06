Covid, via libera dell'Oms al vaccino cinese Sinovac

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha concesso l’omologazione d’urgenza al vaccino anti-Covid della cinese Sinovac assicurando che rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione.

Esperti: il vaccino Sinovac efficace al 100% sui casi gravi

Il vaccino Sinovac contro il Covid-19 prodotto dalla società cinese Sinovac Biotech agisce bene contro i sintomi clinici del Coronavirus, soprattutto nei casi che vanno da moderati a gravi, secondo i dati di una ricerca in Australia, citati da Bloomberg News.

I dati di efficacia di circa il 50% del vaccino si riferiscono a casi molto lievi, che non richiedono alcuna terapia, spiega Fiona Russell del Murdoch Children's Research Institute di Melbourne che ha poi affermato che per i contagi che richiedono intervento medico, l'efficacia è pari a circa l'84% mentre per i casi moderati-gravi è del 100%.

Paul Griffin, professore della University of Queensland di Brisbane, ha riferito a Bloomberg che "se il vaccino è stato approvato dalle autorità competenti, allora dobbiamo avere fiducia nella sua sicurezza e nella sua efficacia per quella popolazione".

