Vaccini anti-Covid, ecco come funziona la siringa senza ago - VIDEO

Messina è stata nei giorni scorsi la prima città in Europa che userà un metodo innovativo per somministrare i vaccini anti-Covid: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l'utilizzo dell'ago, quindi della tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo medico Comfort-in, certificato CE, fornito dall'azienda catanese Gamastech, che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l'Europa, è ideato per la somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze cutative.

La semplicità e la sicurezza offrono importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di belonefobia, la paura dell'ago. Si tratta, infatti, di un dispositivo veloce, indolore e sicuro poiché elimina il rischio di punture accidentali, proteggendo l'operatore sanitario. Il "device" utilizza il “nozzle”: una vera e propria siringa, senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo di 0,15mm che proietta il farmaco nel corpo umano in meno di 100 millisecondi.

La siringa senza ago, già utilizzata in molti studi odontoiatrici, può rivelarsi, specie durante una pandemia come quella del Covid-19, una valida alternativa per aiutare i bambini più piccoli a ricevere cure e vaccini con serenità.

Come funziona la siringa senza ago

La siringa senza ago Comfort-in rilascia il farmaco ad alta velocità, creando un “ago fluidico” che penetra la pelle in meno di 1/3 di secondo. Secondo quanto dimostrato dagli gli studi effettuati il livello di penetrazione del farmaco varia da 2.1 mm a 6.1 mm, in base al modello utilizzato ed al sito cutaneo di infusione scelto. La dispersione della soluzione è sempre sub-cutanea ed avviene con il metodo “sputtering”.

I vantaggi della siringa senza ago

Questo nuovo dispositivo medico ha diversi vantaggi rispetto al metodo attualmente più utilizzato:

* non avendo l’ago, elimina completamente il rischio di punture accidentali;

* grazie al metodo di dispersione “sputtering”, questo tipo di iniezione è più efficace di quella tradizionale;

* è perfetta per chi ha paura degli aghi;

* minimizza il rischio di contaminazione da agenti patogeni, non venendo in contatto in alcun modo con il sangue del paziente;

* è veloce e indolore.

