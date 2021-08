Covid, dove fare un tampone-test antigenico? Ecco la mappa sul sito Faiuntestevai.it

Risponde a una domanda semplice ma per nulla scontata in un Paese poco abituato a fare sistema: qual è il posto più vicino in cui posso farmi un test antigenico? Il successo del sito Faiuntestevai.it, nato a marzo dall’idea di due giovani italiani e volato ormai a più di 30mila visualizzazioni al giorno, si basa su questa intuizione e sul rigore dei controlli per verificare le informazioni fornite. Senza trascurare il fatto che ha anche una versione in inglese e un’altra in tedesco e questo ha fatto sì che ben la metà degli utenti siano turisti stranieri.

«Alcuni di noi per motivi di viaggio hanno riscontrato molte difficoltà a trovare dove poter effettuare un test (COVID PCR, antigenico, sierologico) in Italia che fornisca anche un referto in lingua inglese», spiega all’AGI Alfredo Pirrami, 37 anni, romano, un esperto di sicurezza informatica che è tra i dei fondatori del sito.

