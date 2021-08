Covid, l'eparina efficace nei casi meno gravi: "Ridotti i ricoveri" - STUDIO

Il trattamento con eparina migliora la condizione dei pazienti con infezione moderata da Covid e riduce la necessità di supporto di ventilazione meccanica. A sostenerlo, due studi internazionali pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. Uno degli autori, Ryan Zarychanski Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Manitoba e medico di terapia intensiva presso CancerCare Manitoba in Canada, ha dichiarato: «La terapia con eparina ha migliorato la sopravvivenza e ha ridotto la progressione verso la malattia grave, riducendo così la pressione sulle unità di terapia intensiva a livello globale». All’inizio della pandemia, i medici avevano osservato un aumento dei tassi di coaguli di sangue e infiammazione tra i pazienti Covid-19 che hanno colpito più organi e hanno portato a complicazioni come insufficienza polmonare, infarto e ictus.

All’epoca non era noto se fornire dosi maggiori di anticoagulanti somministrati di routine ai pazienti ospedalizzati sarebbe stato sicuro ed efficace. Per approfondire l’efficacia dell’eparina sui pazienti Covid, è stato indetto lo studio ATTACC condotto dal comitato internazionale per lo sviluppo del protocollo ACTIV-4a. Grazie ad una collaborazione internazionale e l’ausilio di una multipiattaforma mondiale, lo studio è stato condotto su cinque continenti in oltre 300 ospedali. L’analisi ha coinvolto 1.074 pazienti gravi e 2.219 pazienti moderati. I ricercatori hanno scoperto che nei pazienti moderatamente malati l’eparina a dose piena riduceva la necessità di supporto di ventilazione meccanica rispetto a quelli che ricevevano eparina a dose più bassa. Al contrario, per i pazienti critici, l’eparina a dose piena era associata ad un’alta probabilità di un esito peggiore. «Mentre i risultati dello studio avranno un impatto immediato sull'assistenza in tutto il mondo, il metodo di collaborazione creato aprirà la strada a future collaborazioni di sperimentazioni cliniche in multipiattaforma e su scala globale», ha affermato Zarychanski, autore, presidente dello studio ATTACC e membro del comitato per lo sviluppo del protocollo ACTIV-4a.

