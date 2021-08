Denti "ipersensibili", ne soffre una persona su tre. Ecco le cause e come curarli

Circa una persona su 3 soffre di denti «ipersensibili», cioè di quel fastidio che si sente quando per sopportare il gran caldo si beve, per esempio, acqua troppo fredda. Il tema è al centro di un nuovo video realizzato dalla Sidp, la Società italiana di parodontologia e implantologia. "L'ipersensibilità dentinale - spiega il parodontologo Davide Guglielmi - può essere definita come una condizione di dolore breve e acuta causata dall’esposizione a stimoli termici o chimici di porzioni di dentina che altrimenti sarebbero protetti da smalto, cemento o gengiva. Questa sintomatologia dolorosa colpisce circa il 33% della popolazione adulta». «Le cause - aggiunge - possono essere tre: le carie, la frattura del dente, la 'scoperturà delle radici. Esistono differenti terapie per poter risolvere la sensibilità causata da "scopertura" radicolare, ma la diagnosi iniziale dell’odontoiatra è fondamentale».

Ma quali trattamenti possono essere effettuati per questo tipo di mal di denti?

Per lo specialista della Sidp, sono diversi. «La terapia può semplicemente consistere nell’utilizzo di dentifrici desensibilizzanti specifici o prodotti venduti in farmacia come collutori o gel a base di fluoruri, ossalati o vetri bioattivi che se applicati sulle zone sensibili inducono la chiusura dei tuboli dentinali riducendo, se non eliminando, il fastidio. Se questi approcci domiciliari dovessero risultare inefficaci si dovrà ricorrere a una terapia nello studio odontoiatrico, attraverso l’applicazione professionale di vernici che agiscono sulla struttura del dente, proteggendola. Se anche le sostanze desensibilizzanti professionali non dovessero riuscire a risolvere la sintomatologia si potrà intervenire con la ricostruzione dei tessuti andati persi. Il professionista dovrà ricostruire lo smalto a livello del colletto del dente oppure, dove le condizioni anatomiche lo permettono, ricorrere a un intervento di chirurgia plastica parodontale, che ha come obiettivo la copertura di tutta la superficie radicolare, con la ricostruzione delle gengive distrutte. Questa tecnica sembra essere il sistema più efficace e risolutivo».

