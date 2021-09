Covid, Pfizer testa farmaco orale per la prevenzione tra chi è stato esposto al virus

L’azienda farmaceutica americana Pfizer ha avviato uno studio di media-lunga durata per testare il suo farmaco orale per la prevenzione del Covid-19 tra chi è stato esposto al virus, impendendo, come fanno i vaccini per intramuscolo, che la malattia diventi grave. Lo riferisce la Reuters online.

L’azienda e i suoi concorrenti, principalmente l'altra statunitense Merck e la svizzera Roche, sono da tempo in competizione per lo sviluppo del farmaco, il primo nel suo genere. Pfizer ha dichiarato che studierà il farmaco orale in circa 2.660 adulti in buona salute, che abitano ciascuno nella stessa abitazione di un soggetto positivo al Covid-19.

L'esperimento testerà l’efficacia di una bassa dose del principio attivo ritonavir, un vecchio farmaco largamente usato in combinazione con altri medicinali per il trattamento dell’Hiv. Pfizer aveva anche affermato all’inizio di questo mese di aver avviato uno studio di fase medio-tardiva sul ritonavir per il trattamento del COVID-19 in pazienti adulti sintomatici non ospedalizzati. Anche Merck e il partner Ridgeback Botherapeutics hanno dichiarato all’inizio di questo mese di aver iniziato a arruolare pazienti in uno studio in fase avanzata del loro farmaco sperimentale molnupiravir per la prevenzione dell’infezione da COVID-19.

© Riproduzione riservata