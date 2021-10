Vaccino anti Covid: la terza dose Pfizer-BioNTech efficace al 95,6%

Una terza dose del vaccino anti Covid delle società Pfizer e BioNTech è risultata efficace al 95,6% «in una fase in cui la variante Delta era prevalente». Le società invieranno ora i dati degli studi a Fda, Ema e altre agenzie di regolamentazione per ottenere licenze «negli Stati Uniti e in altri Paesi».

Durante la sperimentazione, «una dose di richiamo somministrata a individui che in precedenza avevano ricevuto la serie primaria a due dosi Pfizer-BioNTech ha riportato la protezione del vaccino contro COVID-19 agli alti livelli raggiunti dopo la seconda dose, mostrando un’efficacia vaccinale relativa del 95,6% rispetto a coloro che non hanno ricevuto un richiamo», si legge in una nota. Come commenta il presidente e amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, «questi risultati forniscono un’ulteriore prova dei benefici delle terze dosi poiché puntiamo a mantenere le persone ben protette contro questa malattia».

