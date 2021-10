Influenza: Pregliasco, attesi da 4 a 6 milioni di casi. Sintomi simili al Covid: diagnosi a rischio

In questa stagione attesi «dai 4 ai 6 milioni di casi di influenza vera, più le forme simil influenzali dei tanti virus meno invasivi, con in più il Covid». Così a SkyTG24, Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano, ospite di "Buongiorno" sottolineando che «l'influenza è un problema sottovalutato, ma anche lei fa male. Nelle annate normali ha fatto subire dai 6 mila ai 10mila morti». Con la variante Delta, aggiunge, «il problema di questo inverno saranno le diagnosi fra Covid e influenza. «Per questo anche un adulto sano si dovrebbe vaccinare». La terza dose si può ricevere anche in contemporanea.

