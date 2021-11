Covid, l'infettivologa Cattelan: in reparto a Padova intere famiglie no vax

«Stiamo tornando a vedere cluster familiari come nella prima ondata. Con la differenza che allora non esisteva il vaccino e quindi bastava che un componente contraesse il Covid per passarlo a tutti i parenti. Adesso il vaccino c'è, ma ci sono anche intere famiglie no vax, per le quali il tempo sembra non essere passato». A raccontarlo Annamaria Cattelan, primario di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera di Padova, intervistata dal Corriere della Sera che spiega «il 60% dei ricoverato con il coronavirus non è immunizzato».

E riguardo le altre patologie afferma: «Restano indietro. Stiamo trascurando da due anni i pazienti con Hiv e abbiamo rallentato molto la campagna Oms per l’eradicazione dell’epatite C. Garantiamo le urgenze con le risorse e il personale a disposizione, poca cosa visto che quasi tutto e tutti sono assorbiti dal Covid».

Ma qual è l’identikit del paziente no vax? Chiede l'intervistatore del Corsera. «Eterogeneo. Ci sono gli irriducibili - spiega Annamaria Cattelan - , convinti fino alle estreme conseguenze che il vaccino non sia stato testato come si deve o non serva perché il Covid non è una malattia grave. E poi ci sono gli indolenti, che volevano proteggersi però hanno aspettato, si sono fatti convincere che non ne valeva la pena. Non sono tutte persone impreparate, molte vantano una cultura universitaria. Ciò che li accomuna è la sicurezza delle loro idee, che può diventare arroganza».

