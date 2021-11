Bertolaso: vaccinare i bambini contro il Covid è il migliore regalo di Natale.

Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti-Covid in Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera, promette un nuovo slancio nella lotta al Covid: «Ora saliamo sul ring. Il generale Figliuolo mi ha garantito che abbiamo tutte le dosi necessarie per spingere forte in questo mese. Da lunedì inizia la battaglia di dicembre».

Questo il programma: «Lunedì faremo 60 mila terze dosi, ma a dicembre il target quotidiano salirà a 100 mila. Sarà una progressione». «Abbiamo in mano due scenari - spiega -. Il secondo non è per nulla buono. E ci costringe a rifare i calcoli. Alla vigilia di Natale potremmo avere una pressione molto maggiore sugli ospedali: raggiungere il 20 per cento di occupazione delle terapie intensive anche in Lombardia che come Regione sta meglio di altre. Per questo ora serve una spallata importante».

Rispetto alla campagna di luglio «stiamo preparando centri vaccinali diversi» e «abbiamo già individuato alcune stazioni della metropolitana in città e dei centri commerciali. A breve sblocchiamo tutto perché la sfida si gioca davvero adesso. Serve un mese, ma fatto bene. A me non serve vaccinare a febbraio, sarebbe tardi. Con 2 milioni e mezzo di terze dosi prima di Natale abbattiamo il picco». «Vaccinare i bambini è il miglior regalo di Natale che possiamo fare a loro e alle loro famiglie. Credo alla scienza, a quello che dice gente come Anthony Fauci o Alberto Mantovani, non alle chiacchiere di certi politici», afferma Bertolaso.

