Covid, Ema approva Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni: cautele e un terzo di dose. Efficace al 91%

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha approvato l’estensione dell’uso del vaccino Covid-19 di BioNTech-Pfizer per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Il vaccino, sviluppato da BioNTech e Pfizer, è già approvato per l’uso in adulti e bambini di età 12 e superiori.

«Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, la dose di Comirnaty sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 microgrammi rispetto a 30 microgrammi). Come nel gruppo di età più avanzata, viene somministrato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di tre settimane», spiega l’Ema in una nota.

Così il vaccino ai bambini: cautele e un terzo di dose

Per il momento l’unico vaccino approvato per i bambini della fascia d’età 5-11 anni è quello a mRNA prodotto dalla Pfizer, a cui l’Ema ha appena dato il via libera per l’Europa. In base a uno studio condotto dalla stessa casa farmaceutica, realizzato su 2.268 bambini di età tra i 5 e gli 11 anni, il vaccino è efficace quasi al 91 per cento nel proteggere dall’infezione. Il dosaggio che verrà usato per i più piccoli è però inferiore a quello degli adulti: per i bambini la dose è pari a 10 microgrammi anzichè 30. Le due iniezioni verranno fatte a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Ad oggi non ci sono controindicazioni assolute contro questo vaccino.

Cosa fare per i soggetti allergici

Nei soggetti allergici può esserci la necessità di somministrazione in ambiente sicuro e i piccoli pazienti con pregresse reazioni anafilattiche devono rimanere in osservazione 60 minuti. La maggior parte dei soggetti non presenta effetti avversi dopo la vaccinazione. In 1 soggetto su 10 si possono però verificare eventi avversi di lieve entità quali dolore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi, diarrea e febbre. Per questi effetti collaterali, secondo i pediatri, è possibile eventualmente somministrare paracetamolo. Ma non andrebbero dati farmaci in forma preventiva, ma solo successivamente qualora ce ne fosse bisogno.

Piccolo rischio di miocardite e pericardite: molto meno del Covid

La vaccinazione può comportare un piccolo rischio di miocardite e pericardite. Ma, secondo gli esperti, la possibilità di sviluppare una miocardite in seguito a vaccinazione per Covid-19 è estremamente più bassa rispetto al rischio di svilupparla se si contrae l’infezione. Dati dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americano hanno confrontato l’incidenza di miocardite negli anni e in particolare le differenze tra 2019-2020 e 2021. Dalle analisi è emerso che nel 2020, rispetto all’anno pre-pandemia, i casi di miocardite sono aumentati del 42 per cento: nei pazienti ricoverati per Covid-19 il rischio era dello 0,146 per cento, mentre in quelli ricoverati ma non positivi a Sars-Cov-2 era dello 0,009 per cento. La miocardite è infatti un effetto collaterale delle infezioni virali.

Rischio miocardite più elevato nei non vaccinati

Un lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine ha mostrato che il rischio di svilupparla è decisamente inferiore nei vaccinati rispetto ai non vaccinati: il rischio di miocardite da infezione è quasi quattro volte maggiore al rischio associato al vaccino. Inoltre, sarà possibile effettuare la somministrazione concomitante del vaccino antiCovid e un altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, con l’eccezione dei vaccini vivi attenuati, per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

