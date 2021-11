Impiantato per la prima volta al mondo un occhio stampato in 3D

Impiantato in Inghilterra, per la prima volta al mondo, un occhio protesico stampato in 3D completamente digitale. Il paziente, Steve Verze, è un ingegnere di 47 anni. L’intervento è stato eseguito al Moorfields Eye Hospital di Londra. Verze ha provato per la prima volta il suo nuovo occhio l’11 novembre, insieme a una tradizionale protesi acrilica.

Il 25 novembre è tornato a casa con solo il suo occhio stampato in 3D. «Ho bisogno di una protesi oculare da quando avevo 20 anni e mi sono sempre sentito a disagio», ha detto Verze. «Questo nuovo occhio ha un aspetto fantastico».

